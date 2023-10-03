Війна — день 587: ЗСУ встановлюють нові рекорди, а окупанти намагаються контратакувати

Оперативно про головне за добу

Український контрнаступ триває, а ЗСУ займаються планомірним та методичним знищенням живої сили та техніки окупантів і мають черговий рекорд, цього разу за кількістю знищеної артилерії. Росіяни тим часом намагаються завдавати ударів у Запорізькій області, щоб зупинити просування українських військ. Водночас на Заході очікують, що невдовзі бойові дії сповільнюватимуться і обидві сторони почнуть підготовку до весни, яка принесе окупантам ще більше неприємних сюрпризів.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 3 жовтня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У російському Ростові горить військовий склад. Влада запевняє, що там горять "металеві піддони".

З даними за 30 вересня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 584: окупанти атакують Україну дронами, а Зеленський анонсував важливі новини

Про те, що відбувалося 1 жовтня, читайте у матеріалі: Війна — день 585: окупанти зазнають великих втрат і кидають у бій погано підготовлені резерви

Інформацію за 2 жовтня дивіться за посиланням: Війна — день 586: на фронті запеклі бої, тривають масовані обстріли