На Заході назвали важливий період війни в Україні: "Багато змінних визначатимуть майбутнє"

Це буде вже наступного року

Весна 2024 року може стати черговою важливою фазою відсічі Україною російської агресії. Цього року зійдуться багато чинників, які можуть визначити майбутнє війни.

Про це пише CNN. Одним із таких чинників журналісти називають переозброєння. Як зазначається, обидві сторони використовуватимуть зиму для цього.

"Тоді і з’являться перші українські F-16, можливо, з великою кількістю ATACMS та інших ракет більшої дальності (крім вітчизняних виробничих ліній, що ростуть, в Україні)", — йдеться в матеріалі.

Тому, пишуть журналісти, постачання зброї буде дуже важливим, а нездатність доставити його вчасно може збільшити ймовірність того, що "конфлікт затягнеться на невизначений термін". Крім цього, важливими будуть і політичні новини зі США.

У росії ж наступного року війна може призвести до серйозніших економічних наслідків.

"Санкції завдали шкоди, але ще не зламали (економіку росії — Ред.). Ціна на нафту допомагає обмежити збитки державному бюджету… Стреси зростають: нестача робочої сили та інфляція, а також постійно слабкий рубль. володимир рутін не захоче скорочувати соціальні витрати напередодні виборів наступної весни, коли більшість аналітиків очікують зниження цін на нафту і газ", — пишуть журналісти і додають, що "Багато змінних визначатиме майбутнє цього конфлікту наступного року. Але спочатку обидві сторони мають терпіти бруд, мороз та туман зимових місяців" .

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Блінкен прокоментував наступ ЗСУ та дав прогноз.