Не дали ворогові повернутися на позиції: у ЗСУ чергові успіхи на фронті (мапа)

Атаки ворога були успішно відбиті

Збройні сили України продовжують демонструвати успіхи на різних ділянках фронту, відбивши спроби російських окупантів відновити втрачене становище на деяких напрямках. При цьому продовжуються контрнаступальні дії.

На Бахмутському напрямку українські воїни завдають окупаційним військам збитків у живій силі та техніці, продовжують закріплюватися на зайнятих рубежах та виснажують ворога. Про це повідомляють на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

Атаки загарбників було відображено в районі населеного пункту Макіївка Луганської області, Андріївки Донецької області, Авдіївки Донецької області, Новодарівки та Вербового Запорізької області. Проте успіху ворог у відсутності.

Водночас атаки були успішно відбиті в районах Кераміка, Степового, Авдіївки та Первомайського Донецької області. Також у районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області та на Шахтарському напрямку у районі Старомайорського Донецької області росіяни намагалися атакувати, але безуспішно.

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначили, що окупанти проводять контратаки в районі Роботиного. Ситуація на південь від Роботиного нестабільна, оскільки тактично важливі польові укріплення кілька разів переходили із рук у руки. Зазначається, що ЗСУ завдали ударів по загарбникам, які намагаються увійти в систему траншів приблизно в 1 км на південний захід від Роботиного біля дороги T0408 Роботине — Токмак.

"Згадана підконтрольна росії траншея є опорним пунктом у взаємопов’язаній системі окопів, вогневих систем і бліндажів, які знаходяться між Роботиним і Новопрокопівкою. [3] Український військовий зазначив, що окопи з’єднані між собою підземними тунелеподібними спорудами й російські війська віддають перевагу обороні цих оборонних споруд. значення на ділянці між Роботиним та Новопрокопівкою", — йдеться у повідомленні.

Наголошується, що присутність окупантів у західних та центральних траншеях свідчить про те, що російські сили проводять успішні обмежені тактичні контратаки на південь від Роботиного і що тактична ситуація в цьому районі складна та динамічна.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українським військовим вдалося прорвати оборону російських загарбників у районі Вербового у Запорізькій області.