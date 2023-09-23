Прорвали оборону росіян біля важливого населеного пункту і не лише: нові успіхи ЗСУ показали на карті

Офіційних підтверджень інформації про успіхи на фронті поки що немає

Воїни ЗСУ прорвали оборону росіян у районі Вербового у Запорізькій області. За інформацією командувача оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександра Тарнавського, очікується ще більший прорив.

Про це повідомляє CNN. А на порталі DeepState видно, що ситуація також змінилася і на Херсонщині.

Зокрема, Сили оборони розширили сіру зону на лівому березі Дніпра в районі окупованих Олешок. Наразі вона поширюється від Антонівського мосту до Козачих Таборів. У Генштабі повідомляють, що українські воїни продовжують на південному напрямку знищувати позиції ворога.

"У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямі Сили оборони продовжують контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та завдають успішної поразки по тилах противника", — йдеться у повідомленні.

Щодо Запорізької області, то офіційного підтвердження від Генштабу щодо ситуації зараз немає.

"На лівому фланзі у нас прорив, і ми продовжуємо просуватися далі. Не так швидко, як очікувалося, не так, як у фільмах про Другу світову. Головне — не втратити цієї ініціативи, яка у нас є", — сказав Тарнавський кореспонденту CNN.

Водночас телеканал уточнює, що росіяни заявляють про протилежне, вони заперечують успіхи ЗСУ. Проте "аналіз доступних відео з відкритих джерел дозволяє припустити, що деякі українські підрозділи перетнули важливу лінію російської оборони біля села Вербове".

При цьому відомо, що бої вже кілька тижнів йдуть на західних підступах до Вербового без особливої динаміки. У Генштабі повідомляють лише про те, що атаки росіян залишились без успіху.

"На Запорізькому напрямку атаки ворога в районах Роботиного та Вербового Запорізької області завершилися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці. Наші захисники продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, завдають окупаційним військам шкоди", — сказано в повідомленні.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як ЗСУ звільнять Бахмут. Глава ГУР Кирило Буданов заявив, що Сили оборони діятимуть за тактикою ворога.