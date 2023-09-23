Будемо діяти за тактикою ворога: Буданов розповів, як ЗСУ звільнять Бахмут

Як ЗСУ повернуть Бахмут — розповів Буданов

ЗСУ активно просуваються на окупованих територіях та попри всю критику контрнаступу мають помітні успіхи. За прогнозам військових, Україна визволить Бахмут Донецької області — цьому сприятиме визволення Кліщіївки, завдяки чому відкрилась видимість решти місцевості окупованого регіону.

У подальших планах ЗСУ — перекрити всі шляхи постачання, які йдуть до міста Бахмут. Наразі наші військові вже контролюють ключову трасу Горлівка – Бахмут, розповів очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

Кліщіївка, Донецька область, Україна

"Ця операція, за якою ми йдемо, дуже схожа на російську. З тією лише різницею, що вони все-таки вели ті лобові атаки на місто, які призвели до дуже великих втрат у живій силі. Ми не будемо цього робити. Ми постараємося охопити місто, і тільки після того, як воно буде охоплено, ми заїдемо в місто", – розповів керівник ГУР.

Зі слів Буданова, навіть при контрнаступі Збройних Сил України втрати наших військових однаково менші, ніж у росіян, попри те, що Україна йде в наступ.

Карта бойових дій в районі Бахмуту Донецької області

Добрих новин з фронту очікує і Президент України — днями Володимир Зеленський зробив відповідну заяву про те, що ЗСУ збираються звільнити захоплений росіянами Бахмут на Донеччині та ще два окупованих міста. За словами президента України, у Києва дуже комплексний підхід. Верховний Головнокомандувач ЗСУ заявив, що Україна має дуже комплексний план.

Раніше "Телеграф" писав, що Кирило Буданов дав інтерв’ю відомому українському журналісту Дмитру Комарову. У ньому він, зокрема, розповів про те, як ЗСУ вдалося досягти такого результату під час контрнаступу на Харківщині минулого року.