"Є три цілі": Буданов сказав, навіщо росію постійно атакують дронами

Запуск дронів, крім основних причин, повинен також викликати занепокоєння у населення

У росії все частіше відбуваються "вибухові" інциденти після атаки дронів і такі удари по території країни-агресора мають кілька цілей. У тому числі має місце також і психологічна операція.

Про це начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов сказав в інтерв’ю The Economist. Він перерахував три головні цілі ударів українських дронів по росії.

По-перше, подібні атаки націлені на те, щоб виснажити російську систему протиповітряної оборони. Друга ціль — вивести з ладу військовий транспорт та бомбардувальники. Третій пункт у цьому списку – завдати шкоди військовим виробничим об’єктам.

Наприклад, одна з останніх операцій, яка була спрямована на завод із виробництва ракетного палива у Тверській області, блискуче виконала третю ціль.

Також, за словами Буданова, має місце і психологічна операція. Тобто атаки дронами російських міст мають викликати занепокоєння серед населення. Водночас це робиться зокрема і для того, щоб вивести з ладу нормальні економічні процеси всередині. Наприклад, це стосується закриття аеропортів у москві та Санкт-Петербурзі, які відбуваються вже регулярно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що безпілотні літальні апарати атакували найелітніший район Москви. Вибухи трапилися біля веж "Москва-Сіті".