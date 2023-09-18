"Есть три цели": Буданов сказал, зачем россию постоянно атакуют дронами

Запуск дронов помимо основных причин должен также вызвать беспокойство у населения

В россии все чаще происходят "взрывные" инциденты после атаки дронов и у таких ударов по территории страны-агрессора есть несколько целей. В том числе, имеет место быть также и психологическая операция.

Об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сказал в интервью The Economist. Он перечислил три главные цели ударов украинских дронов по рф.

Во-первых, подобные атаки нацелены на то, чтобы истощить российскую систему противовоздушной обороны. Вторая цель — вывести из строя военный транспорт и бомбардировщики. Третий пункт в этом списке — нанести ущерб военным производственным объектам.

К примеру, одна из последних операций, которая была направлена на завод по производству ракетного топлива в Тверской области, блестяще выполнила третью цель.

Также, по словам Буданова, имеет место быть и психологическая операция. То есть, атаки дронами российских городов должны вызвать беспокойство среди населения. Вместе с тем это делается в частности и для того, чтобы вывести из строя нормальные экономические процессы внутри. К примеру, это касается закрытия аэропортов в москве и Санкт-Петербурге, которые происходят уже регулярно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что беспилотные летательные аппараты атаковали самый элитный район москвы. Взрывы случились возле башен "Москва-Сити".