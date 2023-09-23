Найбільший прорив ще попереду: генерал назвав ключове місто для успішного контрнаступу ЗСУ

Головна мета – вигнати окупантів за межі України

Взимку український контрнаступ не сповільниться, а найбільший прорив наших військ ще попереду. Він буде "після Токмака".

Про це розповів командувач Таврійського напряму, бригадний генерал Олександр Тарнавський в інтерв’ю CNN. Він наголосив, що завдання-максимум — вигнати ворога за державні кордони нашої країни.

"Погода може бути серйозною перешкодою під час просування, але з огляду на те, як ми рухаємося вперед, в основному без транспортних засобів, я не думаю, що погода сильно вплине на контрнаступ", — пояснив генерал.

Осінні дощі ускладнюють просування важкої техніки, наприклад, танків. Однак, за словами Тарнавського, українські війська просуваються невеликими групами, переважно пішки.

Командувач додав, що головний прорив контрнаступу України ще попереду. На його думку, він чекає після того, як буде звільнено Токмака.

"Я думаю, що це станеться після Токмака. Наразі вони покладаються на глибину своєї лінії оборони там", — зазначив Тарнавський.

За його словами, так звана оборонна "лінія Суровікіна" — не головна перешкода для Сил оборони. Величезними проблемами є "перехрестя, лінії дерев та мінні поля між лініями дерев".

"[Існує] комбінація невеликих груп оборони противника, які на даний момент розміщені дуже точно і компетентно. Але дії наших бійців змушують їх повільно відступати, коли вони стикаються з нашими штурмовими загонами", — пояснив генерал.

Він наголосив, що звільнення Токмака — ціль-мінімум. Головне завдання – дістатися до наших державних кордонів.

Як повідомляв "Телеграф", керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що українські військові під час свого контрнаступу зможуть перекрити сухопутний коридор окупантів із Кримом. Це станеться ще до настання зими.