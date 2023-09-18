До настання зими: Буданов анонсував важливу подію на фронті

За його словами, ВСУ має час, щоб реалізувати задумане

Українські військові під час свого контрнаступу зможуть перекрити сухопутний коридор окупантів із Кримом. Це станеться ще до настання зими.

Таку думку в інтерв’ю The Economist висловив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. За його словами, окупанти вже зараз у розпачі розгорнули свої резерви.

Буданов зазначив, що Україна також задіяла резервні війська. При цьому резерви росіян недостатньо сильні.

"Всупереч тому, що російська федерація декларує, вона не має абсолютно жодного стратегічного резерву", — зазначив він.

За словами голови ГУР, 25-а російська загальновійськова армія, яка була передислокована на східний фронт навколо Лимана та Куп’янська, має лише 80% особового складу та 55% техніки від необхідної кількості.

Також Буданов висловився про "повільне" просування ЗСУ. За словами розвідника, це пов’язано з тим, що ворог добре окопався і підготувався. При цьому глава ГУР зізнався, що не розуміє заяв про те, що контрнаступ повинен був відбуватися швидше.

"Олівець сильний чи слабкий? Це залежить від того, як на нього дивитися". Контрнаступ триває. Україна ще має час. До настання брудного сезону ще більше місяця. І це факт", — сказав він.

Раніше "Телеграф" писав про те, що раніше про контрнаступ висловився президент України.