"У нас є ініціатива": Зеленський висловився про "повільний" контрнаступ ЗСУ

За словами українського лідера, на передовій йде артилерійська дуель

У ході поточного контрнаступу для ЗСУ важливо просуватися вперед навіть на мінімальні відстані. Це потрібно для того, щоб ворог не отримував час на перепочинок.

Таку думку у передачі "60 хвилин" Скотта Пеллі телекомпанії СBS висловив президент України Володимир Зеленський. За словами Зеленського, зараз важливим є кожен звільнений від окупантів метр.

"Ми повинні звільнити нашу територію якнайбільше і рухатися вперед, навіть якщо це менше (півмілі) або (сто) метрів, ми повинні це зробити. Ми не повинні давати путіну перепочинку", — сказав він.

Глава держави додав, що зараз лінія фронту виглядає як артилерійська дуель. За добу там випускають 40 тисяч снарядів. Зеленський упевнений, що ініціативою на полі бою володіє саме українська армія.

"У нас є ініціатива. Це плюс. Ми зупинили російський наступ і перейшли в контрнаступ. І незважаючи на це, він не дуже швидкий. Важливо, що ми щодня просуваємося вперед і звільняємо території", — наголосив президент.

Також Зеленський відповів на запитання про те, чого хоче досягти диктатор володимир путін, вбиваючи мирне населення.

"Зламати. І обираючи громадянські цілі, Путін хотів досягти саме цього — зламати. Цій людині, яка пройшла свій шлях з такими кривавими діями, з усім, що він говорив, не можна довіряти. Такій людині не можна довіряти, бо вона вже давно не є людиною", — зазначив Зеленський.

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно ЗСУ звільнили важливий населений пункт.