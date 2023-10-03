У путіна звинуватили в "тероризмі" Буданова і кілька вищих командирів: за що саме

Українців хочуть навіть узяти під варту, але заочно

В рф планують оголосити в розшук низку українських топ-воєначальників. Їх уже заочно звинуватили в тероризмі.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди. За їх даними, йдеться про голову української військової розвідки Кирила Буданова, командувача ВПС України Олещука, командувача ВМС Олексія Неїжпапу і командира 383-го окремого полку дистанційно керованих літальних апаратів ВПС Бурденюка.

Російські слідчі кажуть, що з квітня 2022 року по вересень 2023 року здійснено понад 100 ударів із застосуванням безпілотників по територіях московського регіону, Криму та Севастополя, Ростовської, Бєлгородської, Брянської областей та інших регіонів. І саме в цьому запідозрили військових. В рф стверджують, що навіть вже зібрали докази нібито "причетності вищого військового керівництва України до атак".

"Також встановлено, що фігуранти залучали до скоєння злочинів підлеглих їм по службі військовослужбовців. Найближчим часом слідство планує оголосити їх у розшук і обрати запобіжний захід у вигляді взяття під варту заочно", — кажуть у Слідкомі росії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росія оголосила у розшук Залужного та Сирського.