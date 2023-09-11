росія оголосила в розшук мера Дніпра: чим їх дістав Філатов

Справу на градоначальника порушили ще минулого року

Російський суд міста москви заочно заарештував главу міста Дніпро Бориса Філатова, який відомий своїми різкими заявами у бік росіян. Зараз він знаходиться в розшуку на території рф.

За даними російського видання "Медіазона", яке посилається на власні джерела, Філатову ставлять у провину статтю про порушення ненависті або ворожнечі, а також приниження людської гідності з загрозою застосування насильства. При цьому у квітні 2022 року пропагандисти з ТАСС писали з посиланням на Слідчий комітет рф, що проти мера порушили справу про підбурювання до геноциду.

Видання зазначає, що справу щодо Філатова навесні доручив завести голова СК Олександр Бастрикін. Він тоді скаржився, що мер Дніпра закликав убивати росіян у всьому світі.

"Бачу, як усіх нас захльостує ненависть після того, що нелюди творили на Київщині. Але закатованих, розстріляних, живцем спалених уже не повернути… Настав час холодної люті. Тепер у нас є повне моральне право, спокійно і з абсолютно незамутненим розумом вбивати цих нелюдів уже по всьому світу, необмежену кількість часу та у максимально великих кількостях", — писав тоді Філатов.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росія оголосила Залужного в розшук.