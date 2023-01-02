Мер Дніпра шокував роспропаганду заявою про олів’є, а потім "добив" постом про немовлят

Росіяни не оцінили пропозицію святкувати Новий рік без олів’є та "шуби"

Російські пропагандисти знатно збудилися від жартівливого поста мера Дніпра Бориса Філатова. Наші горе-сусіди наразі стурбовані раціоном українців на новорічні свята.

2 січня на сторінці Філатова з’явився пост, в якомк він розповів, як втомився від "традиційних" новорічних страв, таких як олив’є та оселедець під шубою. У зв’язку із цим він закликав співвітчизників поступово відходити від радянських звичок. При цьому, за словами чиновника, за холодець він "готовий віддати душу".

"Відверто скажу, що я вже не можу жерти ці олів’є та "шубу". Тому що третій день пішов. Тому є пропозиція. Давайте поступово відмовимося від цих радянських звичок", — написав Філатов.

Такий перебіг подій не на жарт схвилював голови російських пропагандистів. Ті практично миттєво почали робити репости повідомлення мера Дніпра. Очевидно, бажаючи викликати "шок" у російського обивателя. До речі, у них це вийшло.

Росіяни почали виписувати мовляв, як же без олів’є радянського, а значить і вдома радянські знесіть, та й взагалі, що ж ми в Україні без цих страв взагалі їсти будемо, дивуються коментатори.

Побачивши активність росіян навколо його поста, Філатов вирішив вкотре висміяти тих за дурість та відсутність почуття гумору та додати чергового "шок-контенту" для майбутніх постів пропагандистів.

"Мало того, що ви — тупі, так ще й без почуття гумору. А взагалі ми їмо холодець із православних немовлят", — жартує Філатов.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у мережі виник ажіотаж навколо відео з мером Дніпра Філатовим у перші дні вторгнення.

Також ми повідомляли про рецепт святкового салату, який за смаком обійде олів’є та шубу.