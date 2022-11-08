Дніпрян попросили акуратніше займатися сексом у громадських туалетах: звернення заступника мера

Жителі міста, займаючись сексом у громадських туалетах, псують майно

У Дніпрі розкрито таємницю постійно зламаних пеленальних столиків у вуличних громадських туалетах. У зв’язку з цим до мешканців міста звернулися із незвичайним проханням.

Заступник мера Дніпра Михайло Лисенко опублікував на своїй сторінці у Facebook пост, у якому розповів, що пеленальні столики стали надто часто виходити з ладу. Протягом тривалого часу причина поломок залишалася загадкою.

"Проаналізувавши рівень народжуваності в місті Дніпро і середню вагу новонародженої дитини, передумов для деформації пеленальних столиків ми так і не виявили. систему міської каналізації. Але мої мрії були розбиті вщент", — зазначив Лисенко.

За його словами, причина виявилася простою — городяни займаються сексом на пеленальних столиках у громадських туалетах, що призводить до їхньої поломки.

Громадський вуличний туалет у Дніпрі

Заступник мера підкреслив, що співробітники, які виконують роботи в технологічному приміщенні, неодноразово чули крики, що долинали з туалету. Для надання допомоги або своєчасного можливого порятунку життя вони змушені були екстрено відкривати приміщення туалету.

"В результаті 100% екстрених відкриттів ними неодноразово були візуально зафіксовані акти "дружби організмами" наших городян на пеленальних столиках", — пише Михайло Лисенко.

У зв’язку з цим заступник мера зробив звернення до городян, які все ж таки віддають перевагу заняттям сексом у громадських туалетах. Лисенко попросив дбайливо ставитись до майна і не робити цього на пеленальних столиках.

Громадський вуличний туалет у Дніпрі

Нагадаємо, що в Одесі пара зайнялася сексом на очах у великої кількості людей. Однак покарання за це для порушників виявилося дуже незвичним.