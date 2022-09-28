У сім’ю блогерки з Дніпра влізла розлучниця.

Власниця найсексуальнішого блогу в Україні, блогер Олександра Петрайчук, попри свій досить специфічний бізнес, завжди дбайливо ставилася до сімейних цінностей і всіляко підтримувала стосунки зі своїм чоловіком Павлом, про що також ділилася у себе в соцмережах. Однак Павло, мабуть, не так серйозно ставився до їхнього шлюбу.

На своїй сторінці в Інстаграм Саша повідомила, що викрила свого чоловіка у зраді, оскільки вона випадково знайшла у його телефоні листування з іншою жінкою. В особливі подробиці блогерка не вдавалася, лише зазначила, що розлучницю звуть Анастасія та вона білявка. Більш конкретних доказів блогерка не показала, тож доводиться лише здогадуватися, що ж сталося насправді.

"Реву цілий ранок" — поділилася своїм станом Петрайчук.

Олександра та Павло одружені 11 років. Пара пов’язала себе тенетами шлюбу у 2011 році. Також у родині Петрайчук підростає донька Христина.

Нагадаємо, що найнесподіванішим розлученням у 2022 році для багатьох став розрив Дантеса та Дорофєєвої. Разом пара була близько 11 років. Пізніше в мережі з’явилася інформація, що Дорофєєва зустрічається з новим обранцем — українським ресторатором Михайлом Кацуріним, що новоспечена пара офіційно підтвердила. Шанувальники Дорофєєвої пізніше помітили, що співачка "натякала" про свої нові почуття та нового коханого у своїх піснях ще за місяць до оголошення розлучення.