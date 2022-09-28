В семью блогерши из Днепра влезла разлучница.

Создательница самого сексуального блога в Украине, блогер Александра Петрайчук несмотря на свой достаточно специфический бизнес, всегда бережно относилась к семейным ценностям, и всячески поддерживала отношения со своим супругом Павлом, о чем также делилась у себя в соцсетях. Однако видимо Павел не так серьезно относился к их браку.

На своей странице в Инстаграм Саша сообщила, что вроде как уличила своего мужа в измене, так как она случайно нашла в его телефоне переписку с другой женщиной. В особые подробности блогерша не вдавалась, лишь отметила, что разлучницу зовут Анастасия и она блондинка. Более конкретных доказательств блогерша не показала, так что приходится только догадываться, что же случилось на самом деле

"Реву целое утро" — поделилась своим состоянием Петрайчук.

Александра и Павел женаты 11 лет. Пара связала себя узами брака в 2011 году. Также в семье Петрайчук подрастает дочь Кристина.

Напомним, что самым неожиданным разводом в 2022 году для многих стал разрыв Дантеса и Дорофеевой. Вместе пара была около 11 лет. Позже в сети появилась информация, что Дорофеева встречается с новым избранником — украинским ресторатором Михаилом Кацуриным, что новоиспеченная пара в итоге официально подтвердила. Поклонники Дорофеевой позже заметили, что певица "намекала" о своих новых чувствах и новом возлюбленном в своих песнях еще за месяц до объявления развода.