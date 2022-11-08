Днепрян попросили аккуратнее заниматься сексом в общественных туалетах: обращение заммэра

Жители города, занимаясь сексом в общественных туалетах, портят имущество

В Днепре раскрыта тайна постоянно сломанных пеленальных столиков в уличных общественных туалетах. В связи с этим к жителям города обратились с необычной просьбой.

Заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором рассказал, что пеленальные столики стали слишком часто выходить из строя. На протяжении длительного времени причина поломок оставалась загадкой.

"Проанализировав уровень рождаемости в городе Днепр и средний вес новорожденного ребенка, предпосылок для деформации пеленальных столиков мы так и не обнаружили. В глубине души, я надеялся, что возможно эти столики используются для утилизации террористов с Воронежской или Саратовских областей с дальнейшим спуском их останков в систему городской канализации. Но мои мечты были разбиты вдребезги", — отметил Лысенко.

По его словам, причина оказалась в простом — горожане занимаются сексом на пеленальных столиках в общественных туалетах, что приводит к их поломке.

Общественный уличный туалет в Днепре

Заммэра подчеркнул, что сотрудники, которые производят работы в технологическом помещении, неоднократно слышали крики, доносящиеся из туалета. Для оказания помощи или своевременного возможного спасения жизни они были вынуждены экстренно открывать помещение туалета.

"В результате 100% экстренных открытий, ими неоднократно были визуально зафиксированы акты "дружбы организмами" наших горожан на пеленальных столиках", — пишет Михаил Лысенко.

В связи с этим заместитель мэра сделал обращение к горожанам, которые все же отдают предпочтение занятиям сексом в общественных туалетах. Лысенко попросил бережно относиться к имуществу и не делать этого на пеленальных столиках.

Общественный уличный туалет в Днепре

Напомним, что в Одессе пара занялась сексом на глазах у большого количества людей. Однако наказание за это для нарушителей оказалось весьма необычным.