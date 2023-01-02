Мэр Днепра шокировал роспропаганду заявлением об оливье, а затем "добил" постом о младенцах

Россияне не оценили предложение праздновать Новый год без оливье и "шубы"

Российские пропагандисты знатно возбудились от шутливого поста мэра Днепра Бориса Филатова. Наши горе-соседи теперь обеспокоены рационом украинцев на новогодние праздники.

2 января на странице Филатова появился пост, в котором он рассказал, как устал от "традиционных" новогодних блюд, таких как оливье и селедка под шубой. В связи с этим он призвал соотечественников постепенно отходить от советских привычек. При этом, по словам чиновника, за холодец он "готов отдать душу".

"Откровенно скажу, что я уже не могу жрать эти оливье и "шубу". Потому что третий день ушел. Потому есть предложение. Давайте постепенно откажемся от этих советских привычек", — написал Филатов.

Такой ход событий не на шутку взволновал головы российских пропагандистов. Те практически мгновенно начали делать репосты сообщения мэра Днепра. По всей видимости, желая вызвать "шок" у российского обывателя. К слову, у них это получилось.

Россияне начали выписывать мол, как же без оливье советского, а значит и дома советские снесите, да и вообще что же мы в Украине без этих блюд вообще кушать будем, недоумевают комментаторы.

Увидев активность россиян вокруг его поста, Филатов решил в очередной раз высмеять тех за глупость и отсутствие чувства юмора и добавить очередного "шок-контента" для будущих постов пропагандистов.

"Мало того, что вы — тупые, так ещё и без чувства юмора. А вообще мы едим холодец из православных младенцев", — шутит Филатов.

Напомним, ранее мы писали о том, что в сети возник ажиотаж вокруг видео с мэром Днепра Филатовым в первые дни вторжения.

Также мы сообщали о рецепте праздничного салата, который по вкусу обойдет оливье и шубу.