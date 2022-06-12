В сети ажиотаж вокруг видео с мэром Днепра Филатовым в первые дни вторжения: что он сказал и есть ли "зрада"

На обнародованном видео Филатов предполагает, что оккупанты не будут бомбить Днепр, а весь интерес завязан на Киеве

Пользователи в соцсетях, в том числе блогеры, журналисты и волонтеры, активно обсуждают недавно обнародованные слова мэра Днепра Бориса Филатова. В последние три месяца он не раз жестко высказывался о действиях российских захватчиков, а еще советовал жителям города выехать в более безопасное место. Тогда как в ходе совещания в первые дни вторжения, видео с которого появилось в сети, Филатов был "почти уверен, что Днепр бомбить не будут". Более трех месяцев назад днепровский мэр считал, что ход войны зависит от разрешения ситуации в Киеве.

"Телеграф" рассказывает, что именно говорил мэр Днепра Борис Филатов на закрытом совещании, которое состоялось в первые дни после нападения рф на территорию Украины. Видеозапись данной встречи была опубликована спустя три месяца большой войны. Почему сказанное Филатовом вызвало реакцию и есть ли там поводы для "зрады" – в нашем материале.

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Так, видео с записью закрытого онлайн-совещания городского главы Днепра Бориса Филатова с депутатами горсовета разместил телеканал D1 7 июня с доступом по ссылке на Youtube. Стоит добавить, что во время общения в ZOOM Филатов не раз оговаривал, что данный разговор не должен быть публично обнародован. Исходя из сказанного мэром, можно сделать вывод, что совещание действительно проходило в первые дни полномасштабной войны. По словам самого Филатова, обнародованное 14-минутное видео — это нарезка из трехчасового.

Приведем основные цитаты из речи Филатова в ходе того ZOOM-совещания.

О мыслях накануне вторжения:

Никто из нас, как нормальные люди, которые любят себя, свои семьи, свою страну, свою работу, свой город, не верил до конца в то, что это все произойдет. У меня была четкая информация из 4 независимых источников, что это все произойдет. Но я до конца не верил.

О меньшей угрозе для Днепра:

Самый основной месседж. Я уверен, опять же, сейчас нельзя ни во что верить, потому что мы все не могли подумать, что в XXI веке нас начнут ракетами, б****, х******. Но у меня есть уверенность, 99%, что нас не будут бомбить, не будут на город нападать, у нас не будет никакой оккупации, потому что мы все видим в режиме реал-тайм, что судьба страны решается в Киеве.

Географическое расположение, линия соприкосновения за нами, чтобы вы понимали, очень крепко стоит, (поэтому. – ред.) я думаю, к нам прорыва не будет. В зависимости от того, что будет разворачиваться в Киеве, мы поймем, как пойдет эта вся история и что будет дальше.

О коммуникации с горожанами:

Мы не можем выйти в паблик и сказать: "Уважаемые жители, перестаньте истерить, открывать бомбоубежища, никто нас бомбить не будет".

До нас, я почти уверен, не то, что не дойдут, мы им сейчас, в этой ситуации, не нужны. Но мы же не можем это говорить. Не можем сказать: "Не записывайтесь в терроборону, или не получайте оружие, или не открывайте бомбоубежища". Потому как таким образом мы деморализуем ситуацию в городе, скажем так, среди патриотического сегмента населения.

Я не могу сделать такое заявление: "Все будет хорошо. Вот если Киев возьмут, тогда будем что-то думать. А если Киев не возьмут — тогда будем обороняться".

О роли Киева:

Нам всем можно успокоиться в плане того, что мы не попадем под оккупацию, нас всех не начнут расстреливать и по улицам не поедут танки. А то, что будет происходить в Киеве, одному богу ведомо.

Все будет решено в Киеве, и в зависимости от этого будет какая-то конфигурация – "финляндизация", отказ от НАТО, признание Крыма, не знаю, что. Это уже находится в сфере принятия решений президентом Украины.

О разговорах с мэрами других городов:

Я постоянно с ребятами на связи, в первую очередь, с теми, кто сейчас находится на первой линии. Имею в виду Вадима Бойченко (Мариуполь), Игоря Терехова (Харьков), то есть там, где совсем уже обложили со всех сторон. Нам говорят, мол, ребят, в случае если будет какая-то политическая конфигурация, федеративная или нет, отказ от НАТО\Крыма, можете ли вы поддержать людей инициативой. В каком плане поддержать? Понятно, что мы не являемся субъектами в большой геополитике. Тем не менее, если президент примет какие-то решения, грубо говоря, мэры обложенных городов должны сказать, мол, они против продолжения кровопролития. Как-то так. Я говорю 10% из того, что я знаю.

О действиях российских оккупантов и возможностях украинской армии:

У них есть абсолютно простая, понятная задача, и у меня есть источники с той стороны, они хотят каким-то образом нашего уважаемого руководителя, гаранта Конституции склонить к подписанию, скажем так, грузинского варианта.

Давайте честно скажем, по большому счету, если бы они хотели, то взяли бы и Харьков, и Чернигов, взяли бы и Мариуполь.

Они обходят города, проходят дальше, им нет смысла завязывать какие-то позиционные бои в населенных пунктах. Они могли зайти в Херсон, но прошли по краю.

Армия – это все хорошо, героизм наших людей – это все бесспорно. Но нельзя так говорить: "Змеиный захватили — не захватили". Они, б****, уже в Мелитополе стоят. Есть такое понятие как стратегическое превосходство. И очень многое зависит, в том числе, от количества боеприпасов и всего остального Почему, например, нам разбомбили аэропорты? В том числе в Ивано-Франковске, Львове, Ровном и везде. Даже в каких-то занюханных городах. Это сделано специально для того, чтобы нам не могли поставлять помощь. Понятно, что мы можем положить там тысячи людей. Просто через неделю у нас может получиться так, что нам стрелять будет просто нечем.

Их нельзя недооценивать. Это неглупые люди, которые, в принципе, понимают, что им делать. Конечно, если сейчас в Киеве их зальют кровью и все остальное, и будет какой-то, условно афганский вопрос, то, наверное, они начнут отскакивать. Да, у нас есть тоже свои расчеты.

Они за один день забежали в Киев. Фактически, уже забежали, это один день. А если будет два-три, неделя, три, вы понимаете, что может произойти? Что мы, дулями отобьемся?

Реакция на сказанное Филатовым

В сети на видео с совещания Филатова реагируют по-разному. Так, многие возмущены из-за того, что мэр Днепра говорит о якобы нехватке оружия в армии Украины, уверен в ненападении на Днепр и не отрицает возможность захвата столицы и других городов.

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Вместе с тем, многие пользователи отмечают, что слова Бориса Филатова во многом пересекаются с тем, что испытали многие украинцы в первые дни войны.

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Напомним, мэр Днепра Борис Филатов жестко раскритиковал Алексея Арестовича — советника главы Офиса президента . По словам Филатова, информационная политика – "полное гуано", а Арестович – "говорящая ж***".

Ранее "Телеграф" сообщал, что несмотря на войну в Днепре активно продолжается дерусификация и декоммунизация. В частности, в городе хотят убрать советскую символику, танк с центрального проспекта и монумент маршалу Жукову.