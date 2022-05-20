Филатов рассказал о планах дерусификации Днепра: "Шашками махать не будем"

Пока что убранные памятники загромождают территорию коммунальных предприятий

В Днепре, несмотря на войну, активным ходом идет декоммунизация и дерусификация — город избавляется от советской символики, ненужных памятников, а также стел с маршалом Жуковым. По словам мэра города Бориса Филатова, все, у чего нет художественной ценности в историческом разрезе, будет убрано.

Об этом чиновник рассказал в программе "Орестократия" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

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Больше всего под процесс дерусификации в Днепре, говорит Филатов, попал центральный проспект города. Здесь зачищаются изображения советских полководцев, а также огромные серпа и молоты, напоминавшие днепрянам про СССР.

"Все больше склоняемся к тому, чтобы убрать танк с центрального проспекта, — рассказывает мэр, — при чём этот танк генералу Пушкину (не путать его с поэтом), на котором после немецко-фашистской оккупации советские войска зашли и освободили Днепропетровск".

Вместе с этим есть идея поместить этот танк в диораму с большой выставкой военной техники, которую использовали во Вторую мировую войну. Филатов считает, что это могло бы выглядеть куда эстетичней.

О возможности создать отдельный музей для подобных вещей Борис Филатов пока не рассуждает. Однако говорит, что уничтожению не подлежит ни один снятый объект. Пока они все находятся на территории коммунальных предприятий.

"У нас был план, кстати. Мы же нашли могилу основателя нашего города, точнее отца основателя Александра Николаевича Поля. И мы хотели ему воздвигнуть памятник, переплавим его с памятника Петровскому, который, кстати, не имел тоже никакого отношения к Днепру", — рассказывает Филатов.

Отдельно он поведал, какая скульптура так и останется нетронутой в Днепре. Это — один из памятников на знаменитом центральном мосту, который считается самым длинным в Украине. Железная женщина с, как выражается сам мэр города, "большим, очень красивым бюстом", которая якобы разрывает цепи.

"Мы считаем, что эта дама борется с абьюзерством и сексуальными насилиями, — объясняет Филатов. — Там нет никаких советских символов […]. Ее трогать мы точно не будем".

По его словам, "шашками махать" никто не собирается, однако днепряне уже не смогут быть прежними после начала полномасштабной российской агрессии. Поэтому-то дерусификация и нужна.

Напомним, что Днепр — не единственный город, где происходят такие процессы. Украина в принципе активно избавляется от различных советских памятников, а в Харькове снесли бюст знаменитого маршала Жукова.

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