У мережі ажіотаж навколо відео з мером Дніпра Філатовим у перші дні вторгнення: що він сказав і чи є "зрада"

На оприлюдненому відео Філатов припускає, що окупанти не бомбитимуть Дніпро, а весь інтерес зав’язаний на Києві

Користувачі в соцмережах, зокрема блогери, журналісти та волонтери, активно обговорюють нещодавно оприлюднені слова мера Дніпра Бориса Філатова. В останні три місяці він не раз жорстко висловлювався про дії російських загарбників, а ще радив жителям міста виїхати у безпечніше місце. Тоді як у ході наради в перші дні вторгнення, відео з якої з’явилося в мережі, Філатов був "майже впевнений, що Дніпро не бомбитимуть". Понад три місяці тому дніпровський мер вважав, що перебіг війни залежить від вирішення ситуації у Києві.

"Телеграф" розповідає, що саме говорив мер Дніпра Борис Філатов на закритій нараді, яка відбулася у перші дні після нападу рф на територію України. Відеозапис цієї зустрічі був опублікований через три місяці великої війни. Чому сказане Філатовим викликало реакцію і чи є там приводи для "зради" – у нашому матеріалі.

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Так, відео із записом закритої онлайн-наради міського голови Дніпра Бориса Філатова з депутатами міськради розмістив телеканал D1 7 червня з доступом за посиланням на Youtube. Варто додати, що під час спілкування в ZOOM Філатов не раз застерігав, що ця розмова не повинна бути публічно оприлюднена. Виходячи зі сказаного мером, можна зробити висновок, що нарада справді проходила у перші дні повномасштабної війни. За словами самого Філатова, оприлюднене 14-хвилинне відео — це нарізка з тригодинного.

Наведемо основні цитати з промови Філатова під час ZOOM-наради.

Про думки напередодні вторгнення:

Ніхто з нас, як нормальні люди, які люблять себе, свої сім’ї, свою країну, свою роботу, своє місто, не вірив до кінця в те, що це все відбудеться. У мене була чітка інформація з 4 незалежних джерел, що це станеться. Але я остаточно не вірив.

Про меншу загрозу для Дніпра:

Найголовніший меседж. Я впевнений, знову ж таки, зараз не можна ні у що вірити, тому що ми всі не могли подумати, що в ХХІ столітті нас почнуть ракетами, б****, х******. Але у мене є впевненість, 99%, що нас не бомбитимуть, не будуть на місто нападати, у нас не буде жодної окупації, бо ми всі бачимо в режимі реал-тайм, що доля країни вирішується у Києві.

Географічне розташування, лінія зіткнення за нами, щоб ви розуміли, дуже міцно стоїть (тому – ред.) я думаю, до нас прориву не буде. Залежно від того, що розгортатиметься у Києві, ми зрозуміємо, як піде ця вся історія і що буде далі.

Про комунікацію з городянами:

Ми не можемо вийти в паблік і сказати: "Шановні мешканці, перестаньте істерити, відкривати бомбосховища, ніхто нас бомбити не буде".

До нас, я майже впевнений, не те, що не дійдуть, ми їм зараз у цій ситуації не потрібні. Але ж ми не можемо це говорити. Не можемо сказати: "Не записуйтесь у тероборону, або не отримуйте зброю, або не відкривайте бомбосховища". Тому що таким чином ми деморалізуємо ситуацію у місті, скажімо так, серед патріотичного сегмента населення.

Я не можу зробити таку заяву: "Все буде добре. Ось якщо Київ візьмуть, тоді щось думатимемо. А якщо Київ не візьмуть — тоді оборонятимемося".

Про роль Києва:

Нам усім можна заспокоїтися щодо того, що ми не потрапимо під окупацію, нас усіх не почнуть розстрілювати і вулицями не поїдуть танки. А те, що відбуватиметься у Києві, одному богу відомо.

Все буде вирішено у Києві, й залежно від цього буде якась конфігурація – "фінляндизація", відмова від НАТО, визнання Криму, не знаю, що. Це вже перебуває у сфері прийняття рішень президентом України.

Про розмови з мерами інших міст:

Я постійно з хлопцями на зв’язку, насамперед, із тими, хто зараз перебуває на першій лінії. Маю на увазі Вадима Бойченка (Маріуполь), Ігоря Терехова (Харків), тобто там, де вже зовсім обклали з усіх боків. Нам кажуть, мовляв, хлопців, якщо буде якась політична конфігурація, федеративна чи ні, відмова від НАТО/Криму, чи можете ви підтримати людей ініціативою. У якому плані підтримати? Зрозуміло, що ми не є суб’єктами великої геополітики. Проте, якщо президент ухвалить якісь рішення, грубо кажучи, мери обкладених міст мають сказати, мовляв, вони проти продовження кровопролиття. Якось так. Я говорю 10% з того, що я знаю.

Про дії російських окупантів та можливості української армії:

У них є абсолютно просте, зрозуміле завдання, і я маю джерела з того боку, вони хочуть якимось чином нашого шановного керівника, гаранта Конституції схилити до підписання, скажімо так, грузинського варіанту.

Чесно скажемо, за великим рахунком, якби вони хотіли, то взяли б і Харків, і Чернігів, взяли б і Маріуполь.

Вони оминають міста, йдуть далі, їм немає сенсу зав’язувати якісь позиційні бої у населених пунктах. Вони могли зайти до Херсона, але пройшли краєм.

Армія – це все гаразд, героїзм наших людей – це все безперечно. Але не можна так казати: "Зміїний захопили — не захопили". Вони, б****, вже в Мелітополі стоять. Існує таке поняття як стратегічна перевага. І дуже багато залежить, у тому числі, від кількості боєприпасів та всього іншого. Чому, наприклад, нам розбомбили аеропорти? У тому числі в Івано-Франківську, Львові, Рівному та скрізь. Навіть у якихось занюханих містах. Це зроблено спеціально для того, щоб нам не могли надавати допомогу. Зрозуміло, ми можемо покласти там тисячі людей. Просто через тиждень у нас може вийти так, що нам стріляти буде нічим.

Їх не можна недооцінювати. Це недурні люди, які, у принципі, розуміють, що робити. Звичайно, якщо зараз у Києві їх заллють кров’ю і все інше, і буде якесь умовно афганське питання, то, мабуть, вони почнуть відскакувати. Так, у нас теж є свої розрахунки.

Вони за один день забігли до Києва. Фактично вже забігли, це один день. А якщо буде два-три, тиждень, три, ви розумієте, що може статися? Що ми, дулями відіб’ємось?

Реакція на сказане Філатовим

У мережі на відео з наради Філатова реагують по-різному. Так, багато хто обурений через те, що мер Дніпра говорить про нібито брак зброї в армії України, впевнений у ненападі на Дніпро і не заперечує можливості захоплення столиці та інших міст.

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Водночас, багато користувачів відзначають, що слова Бориса Філатова багато в чому перетинаються з тим, що відчували багато українців у перші дні війни.

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Нагадаємо, мер Дніпра Борис Філатов жорстко розкритикував Олексія Арестовича – радника голови Офісу президента. За словами Філатова, інформаційна політика – "повне гуано", а Арестович – "ж***, що говорить".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що незважаючи на війну в Дніпрі активно продовжується дерусифікація та декомунізація. Зокрема, у місті хочуть прибрати радянську символіку, танк із центрального проспекту та монумент маршалу Жукову.