Гроші та ресурси: Філатов пояснив, навіщо росіяни цілеспрямовано руйнують українські міста

Руйнування українських міст входить до плану росіян, і вони його дотримуються

Численні випадки навмисних і безглуздих з військової точки зору обстрілів мирних українських міст та об’єктів цивільної інфраструктури російськими військами насправді мають під собою обґрунтування — це завдання якомога більшої шкоди Україні.

Про це розповів мер Дніпра Борис Філатов у програмі "Орестократія" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

Під час розмови співрозмовники порушили питання нелогічних дій окупаційної армії — навіщо знищувати повністю місто, яке ти хочеш окупувати? При чому на прикладі Маріуполя, Попасної, Сєвєродонецька, Харкова та інших міст України вже видно, що такі дії росіян є системою, а не винятковими випадками.

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У цьому плані Борис Філатов зазначив, що ймовірну відповідь йому дав мер Чернігова, який сильно постраждав від російських обстрілів, Владислав Атрощенко.

"Мені Влад Атрошенко зателефонував і каже: "Гроші, витрачені на будівництво оборонних споруд, не можна порівняти з ресурсами, які потрібно буде спрямувати на відновлення міської інфраструктури, якщо вони наблизяться до населеного пункту на відстань далекобійної артилерії", — сказав мер Дніпра.

У цьому контексті він наголосив, що росіяни конкретно не просто гатять, а гатять по міській критичній інфраструктурі, по складам з продуктами, водоканалам.

"Це екзистенційна історія, це орда", — додав міський голова Дніпра.

Він також звернув увагу на те, що росіяни, незважаючи на слова про нібито звільнення "народу Донбасу", навіть не приховують, що не мають наміру нічого зруйнованого ними відновлювати.

"Ну їх же це не цікавить, вони вже чітко заявили, що вони не збираються відновлювати "Азовсталь", це вже звучало", — нагадав Філатов.

Як повідомлялося, взятий у полон російський окупант на допиті зізнався, що вони навмисне обстрілювали житлові квартали та будинки Харкова з "Градів" та "Ураганів", а багатоповерхівки взагалі ставали для росіян головними мішенями.