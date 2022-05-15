"Русский мир" у всій красі: журналіст показав, як виглядає район Харкова, який найбільше постраждав від обстрілів.

Місто сильно постраждало від обстрілів

Після початку російського вторгнення в Україну першим під удар окупантів потрапив Харків та, зокрема, район Північної Салтівки. Навіть незважаючи на те, що українські захисники відтіснили війська супротивника від міста, багато зруйнованих будівель і автомобілів залишаються на місці як похмуре нагадування про те, що там відбувалося зовсім недавно.

Свіжими фотографіями поділився журналіст Павло Федосенко, який побував на Північній Салтівці та показав, як вона виглядає.

"Одна справа бачити це все на екрані комп’ютера. Зовсім інша — спостерігати на власні очі. "Русский мир" у всій красі", — написав він.

Як повідомлялося раніше, 5 травня головком ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що українські військові перейшли у контрнаступ на напрямках Харкова та Ізюму, після чого окупантів із Харківської області почали поступово вибивати.

Нагадаємо, раніше на Північній Салтівці побував і кореспондент Телеграфа, який показав, що залишилося від району.

Крім того, "Телеграфу" вдалося поговорити з однією з місцевих мешканок, яка втратила маму та 42 дні провела з батьком та десятками собак під Харковом, зовсім поряд від лінії оборони, без можливості поповнити запаси їжі.