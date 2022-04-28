Найзруйнованіший район Харкова: як живе Салтівка під щоденними обстрілами (фоторепортаж)

Як виглядає найзруйнованіший район Харкова.

З початку повномасштабного вторгнення росіяни не припиняють обстрілювати Харків та область. За даними місцевої влади в Харківській області загинуло понад 200 цивільних. По всій області зруйновано майже сотні будинків, більшість із них — багатоповерхівки.

Один із найбільш постраждалих районів Харкова – Салтівка. Обстріл цього району Харкова не припиняється з 24 лютого.

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Цей спальний район, забудований однаковими багатоповерховими будинками, вважається найбільшим в Україні — до війни тут мешкало близько 500 тисяч людей. Зараз це один із найзруйнованіших районів Харкова, тут майже не залишилося вцілілих будинків.

Північна Салтівка – один із найбільш зруйнованих районів Харкова

Окупанти регулярно обстрілюють Харків

Кореспондент "Телеграфу" побував у цьому зруйнованому окупантами районі Харкова та зробив розгорнутий фоторепортаж із місця подій.

Внаслідок постійних обстрілів, постраждали всі спальні масиви Салтівки. Через вибухи багато багатоповерхівок загорілися.

На вулицях майже немає людей. У дворах розкидане будівельне сміття, що залишилося від будинків.

Після обстрілу на Салтівці спалахнули пожежі

У дворах пошкоджено всі будівлі

Від вибухів у будинках вибито скло, кілька квартир вигоріло

Ворог регулярно обстрілює житлові квартали Харкова

Ще одна пошкоджена багатоповерхівка на Салтівці

У дворах районів вирви від вибухів і снаряди, що не розірвалися. Також стоять ушкоджені автомобілі. Обстрілюючи цей район, противник застосовує різні види озброєння, артилерію та авіацію.

Вирва від вибуху біля будинку

Автомобіль також потрапив під обстріл

Залишки ворожого снаряду у житловому кварталі

Незважаючи на постійну смертельну небезпеку, у цьому районі продовжують жити люди. Будинки знеструмлені, немає газу та води. Мешканці запасаються дровами та готують їжу на багатті прямо біля під’їзду.

Люди готують їжу на саморобній плиті біля будинку

Дрова складають під під’їздом

Обідають просто неба

Незважаючи на постійні обстріли, люди залишаються жити в районі

Через бойові дії багато домашніх тварин стали бездомними

У багатьох будинках немає електрики, люди живуть при свічках

Салтівка майже повністю зруйнована, деякі будинки не підлягають відновленню.

На кадрах видно, що речі мешканців лежать в руїнах. Ще недавно тут жили люди, навчалися, будували плани на майбутнє, облаштовували будинки.

Зараз вулиці спорожніли, район став схожим на місто-привид.

Ікони у зруйнованому будинку

Багато будинків не підлягають відновленню

Окупанти завдали значних руйнувань

Після вибухів багатоповерхівки вигоріли

Салтівка Харків

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Варто зазначити, що українські війська проводять активні бойові дії в Ізюмському напрямку. 27 квітня загарбники продовжили обстрілювати з артилерії, мінометів, РСЗВ райони Харкова та області.

Як повідомляє голова ХОДА Олег Синегубов, внаслідок ворожих обстрілів за добу в Харкові загинула 1 особа, 3 мирні жителі отримали поранення, з них 2 — у важкому стані.

Синегубов закликав мешканців області не виходити надвір.

"Я закликаю всіх мешканців без нагальної потреби не перебувати на вулиці, не перебувати у дворах, а залишатися у більш захищених місцях та укриттях. Скорочення інтенсивності вогню — це хибне враження", — повідомив голова ХОДА.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" показував розгорнутий репортаж із розбитою війною Охтирки Сумської області.