Міста майже не залишилося: як виглядає Охтирка після відступу росіян (фоторепортаж)

Цілий місяць російські військові намагалися захопити населений пункт

Охтирка — колись культурне, духовне, а головне мирне містечко неподалік Сум, на жаль, майже повністю розбите після спроб захоплення росіянами. "Телеграф" побував на місці подій і зробив показові фото руїн, що там залишилися.

В Охтирці жило до 50 тисяч людей, при цьому кожен десятий там був етнічним російським.

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Оскільки через це місто лежав шлях на Харків та Полтаву від українсько-російського кордону, воно з першого ж дня вторгнення потрапило під обстріл.

Охтирка на карті (зеленим виділено території, які були під контролем росіян у 2022 році)

Незважаючи на нескінченну стрілянину та спроби штурму, Охтирка героїчно протрималася і через місяць з початку боїв отримала звання міста-героя України.

26 березня Збройні сили пішли у контрнаступ, відбили сусідній Тростянець, і лінія фронту зрушила від Охтирки. А через лічені дні після цього окупанти взагалі вийшли з цього регіону.

Проте пошкодження у місті не перерахувати.

Показово для розуміння, що таке "руський мір", можна просто порівняти фото "до" та "після" Охтирської міськради на вулиці Незалежності:

Охтирська міська рада до вторгнення рф

Охтирська міськрада після вторгнення росії в Україну

Будівля майже зруйнована

Але прапор України продовжує розвиватися над містом

Багато людей залишилися в Охтирці, незважаючи ні на що

І життя у містечку під Сумами продовжується

Постраждали й інші райони міста.

Місцями від міста одні руїни і лишилися

Дивно, як взагалі щось змогло вціліти після стількох днів обстрілів

Розруха – візитна картка "руського миру"

Сильно постраждали житлові будинки та інфраструктура міста:

Через місто проходила залізниця

Російськими обстрілами знищені цілі вулиці

Багато сімей залишилися без будинків

Далеко не всі пережили вторгнення

Все місто покрите такими котлованами після попадання снарядів

Батареї, як ви, тримаєтеся?

Від окремих будинків залишилися тільки купи непотребу

А там раніше був чийсь будинок

Незважаючи ні на що, в Охтирці досі залишилися люди і життя триває — місцеві допомагають як один одному, так і братам нашим меншим, пухнастикам.

Багато людей залишилися в місті і поступово його тепер відновлюватимуть

Тварини хоробро пережили прихід "руського миру" разом із людьми

Четверолапі товариші морально допомагатимуть відновлювати місто

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував показовий фоторепортаж зруйнованої росіянами Бучі.

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