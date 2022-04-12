Міста майже не залишилося: як виглядає Охтирка після відступу росіян (фоторепортаж)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 272
Цілий місяць російські військові намагалися захопити населений пункт
Охтирка — колись культурне, духовне, а головне мирне містечко неподалік Сум, на жаль, майже повністю розбите після спроб захоплення росіянами. "Телеграф" побував на місці подій і зробив показові фото руїн, що там залишилися.
В Охтирці жило до 50 тисяч людей, при цьому кожен десятий там був етнічним російським.
Оперативно та чесно про війну в Україні читайте на нашому каналі
Оскільки через це місто лежав шлях на Харків та Полтаву від українсько-російського кордону, воно з першого ж дня вторгнення потрапило під обстріл.
Незважаючи на нескінченну стрілянину та спроби штурму, Охтирка героїчно протрималася і через місяць з початку боїв отримала звання міста-героя України.
26 березня Збройні сили пішли у контрнаступ, відбили сусідній Тростянець, і лінія фронту зрушила від Охтирки. А через лічені дні після цього окупанти взагалі вийшли з цього регіону.
Проте пошкодження у місті не перерахувати.
Показово для розуміння, що таке "руський мір", можна просто порівняти фото "до" та "після" Охтирської міськради на вулиці Незалежності:
Постраждали й інші райони міста.
Сильно постраждали житлові будинки та інфраструктура міста:
Незважаючи ні на що, в Охтирці досі залишилися люди і життя триває — місцеві допомагають як один одному, так і братам нашим меншим, пухнастикам.
Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував показовий фоторепортаж зруйнованої росіянами Бучі.
Також Вас можуть зацікавіти наші фото Бородянки після виходу окупантів.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-