По вкусу обойдет "Шубу" и даже "Оливье": рецепт праздничного салата "Зимний сон краба"

Салат невероятно вкусный, да и на столе смотрится очень интересно

Близится Новый год, а вместе с ним и вечная проблема — что же вкусного и интересного приготовить на праздничный стол. К примеру это может быть слоеный салат "Императорский", или новая вариация "Оливье",

Если же вы обожаете салат из крабовых палочек и "Селедку под шубой", то такое блюдо вам точно понравится, пишет prostoway. А все потому, что ингредиенты в нем из крабового салата, а подача — как в "Шубе". Попробуйте — не пожалеете.

Салат "Зимний сон краба": рецепт

Ингредиенты:

крабовые палочки – 300 г

вареные яйца – 4 шт.

консервированная кукуруза – 200 г

свежий огурец – 200 г

свежая зелень – 100 г

твердый сыр или брынза (по вкусу) – 100 г

Для заправки:

200 мл йогурта,

1 ч.л. горчицы,

1 ч.л. сока лимона,

соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

Все продукты нарежьте кубиками, и выложите все слоями в таком порядке, как указано в перечне ингредиентов. Каждый слой смазывайте соусом, а сверху натрите на мелкую терку сыр, чтобы сделать эффект снежка. Чтобы приготовить заправку, нужно смешать 200 мл йогурта, 1 ч.л. горчицы, 1 ч.л. сока лимона, и добавить соль и перец по вкусу.

Также на Новый год 2023 вы можете приготовить потрясающие рулетики из красной рыбы или безмайонезный салат с диетической говядиной, рецептами которых ранее делился "Телеграф".