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По вкусу обойдет "Шубу" и даже "Оливье": рецепт праздничного салата "Зимний сон краба"

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Салат получается нежным, ведь для него готовится особый соус Новость обновлена 14 декабря 2022, 13:34
Салат получается нежным, ведь для него готовится особый соус. Фото prostoway

Салат невероятно вкусный, да и на столе смотрится очень интересно

Близится Новый год, а вместе с ним и вечная проблема — что же вкусного и интересного приготовить на праздничный стол. К примеру это может быть слоеный салат "Императорский", или новая вариация "Оливье",

Если же вы обожаете салат из крабовых палочек и "Селедку под шубой", то такое блюдо вам точно понравится, пишет prostoway. А все потому, что ингредиенты в нем из крабового салата, а подача — как в "Шубе". Попробуйте — не пожалеете.

Салат "Зимний сон краба": рецепт

Ингредиенты:

  • крабовые палочки – 300 г
  • вареные яйца – 4 шт.
  • консервированная кукуруза – 200 г
  • свежий огурец – 200 г
  • свежая зелень – 100 г
  • твердый сыр или брынза (по вкусу) – 100 г

Для заправки:

  • 200 мл йогурта,
  • 1 ч.л. горчицы,
  • 1 ч.л. сока лимона,
  • соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Все продукты нарежьте кубиками, и выложите все слоями в таком порядке, как указано в перечне ингредиентов.
  2. Каждый слой смазывайте соусом, а сверху натрите на мелкую терку сыр, чтобы сделать эффект снежка.
  3. Чтобы приготовить заправку, нужно смешать 200 мл йогурта, 1 ч.л. горчицы, 1 ч.л. сока лимона, и добавить соль и перец по вкусу.

Также на Новый год 2023 вы можете приготовить потрясающие рулетики из красной рыбы или безмайонезный салат с диетической говядиной, рецептами которых ранее делился "Телеграф".

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#Рецепт #Салат #Новый год