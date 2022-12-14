По вкусу обойдет "Шубу" и даже "Оливье": рецепт праздничного салата "Зимний сон краба"
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Салат невероятно вкусный, да и на столе смотрится очень интересно
Близится Новый год, а вместе с ним и вечная проблема — что же вкусного и интересного приготовить на праздничный стол. К примеру это может быть слоеный салат "Императорский", или новая вариация "Оливье",
Если же вы обожаете салат из крабовых палочек и "Селедку под шубой", то такое блюдо вам точно понравится, пишет prostoway. А все потому, что ингредиенты в нем из крабового салата, а подача — как в "Шубе". Попробуйте — не пожалеете.
Салат "Зимний сон краба": рецепт
Ингредиенты:
- крабовые палочки – 300 г
- вареные яйца – 4 шт.
- консервированная кукуруза – 200 г
- свежий огурец – 200 г
- свежая зелень – 100 г
- твердый сыр или брынза (по вкусу) – 100 г
Для заправки:
- 200 мл йогурта,
- 1 ч.л. горчицы,
- 1 ч.л. сока лимона,
- соль и перец по вкусу.
Способ приготовления:
- Все продукты нарежьте кубиками, и выложите все слоями в таком порядке, как указано в перечне ингредиентов.
- Каждый слой смазывайте соусом, а сверху натрите на мелкую терку сыр, чтобы сделать эффект снежка.
- Чтобы приготовить заправку, нужно смешать 200 мл йогурта, 1 ч.л. горчицы, 1 ч.л. сока лимона, и добавить соль и перец по вкусу.
Также на Новый год 2023 вы можете приготовить потрясающие рулетики из красной рыбы или безмайонезный салат с диетической говядиной, рецептами которых ранее делился "Телеграф".