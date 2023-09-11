россия объявила в розыск мэра Днепра: чем их достал Филатов

Дело на градоначальника завели еще в прошлом году

Российский суд города москвы заочно арестовал главу города Днепр Бориса Филатова, который известен своими резкими заявлениями в сторону россиян. Сейчас он находится в розыске на территории рф.

По данным российского издания "Медиазона", которое ссылается на собственные источники, Филатову вменяют статью о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства с угрозой применения насилия. При этом в апреле 2022 года пропагандисты из ТАСС писали со ссылкой на Следственный комитет рф, что против мэра возбудили дело о подстрекательстве к геноциду.

Издание отмечает, что дело в отношении Филатова весной поручил завести председатель СК Александр Бастрыкин. Он тогда жаловался, что мэр Днепра призвал убивать россиян по всему миру.

"Вижу, как всех нас захлестывает ненависть после того, что нелюди творили на Киевщине. Но замученных, расстрелянных, заживо сожженных уже не вернуть… Пришло время холодной ярости. Теперь у нас есть полное моральное право, спокойно и с совершенно незамутненным разумом убивать этих нелюдей уже по всему миру, неограниченное количество времени и в максимально больших количествах", — писал тогда Филатов.

Напомним, ранее мы писали о том, что россия объявила Залужного в розыск.