У путина обвинили в "терроризме" Буданова и несколько высших командиров: за что именно

Украинцев хотят даже взять под стражу, но заочно

В россии планирует объявить в розыск ряд украинских топ-военначальников. Им уже заочно предъявили обвинение в терроризме.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды. По их данным, речь идет о главе украинской военной разведки Кирилле Буданове, командующем ВВС Украины Олещуке, командующем ВМС Алексее Неижпапе и командире 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Бурденюке.

Российские следователи говорят, что с апреля 2022 по сентябрь 2023 года совершено более 100 ударов с применением беспилотников по территориям московского региона, Крыма и Севастополя, Ростовской, Белгородской, Брянской областей и других регионов. И именно в этом заподозрили военначальников. В рф утверждают, что даже уже собрали доказательства якобы "причастности высшего военного руководства Украины к атакам".

"Также установлено, что фигуранты привлекали к совершению преступлений подчиненных им по службе военнослужащих. В ближайшее время следствие планирует объявить их в розыск и избрать меру пресечения в виде заключения под стражу заочно", — говорят в Следкоме рф.

Напомним, ранее мы писали о том, что россия объявила в розыск Залужного и Сырского.