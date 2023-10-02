Абсолютний рекорд війни: стало відомо про серйозний успіх української армії

Техніка супротивника продовжує злітати в повітря день за днем

У Мінцифрі підтвердили інформацію від українських блогерів щодо того, що військові встановили рекорд зі знищення ворожої артилерії. За останній тиждень справді українська армія дронів уразила рекордну кількість одиниць техніки окупантів.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, загарбники втратили 69 гармат та 17 самохідних артилерійських установок.

"Більше ураженої арти менше снарядів за позиціями наших військових та прифронтових міст. Загалом оператори безпілотників вразили 220 одиниць ворожої техніки, серед якої — 33 танки, 41 вантажівка та купа іншого обладнання", — написав він.

До цього бізнесмен та популярний блогер Роман Шрайк писав у своєму Telegram-каналі, що за останній тиждень було ліквідовано 2810 загарбників. Крім цього, він розписав втрати росіян у техніці за цей період (у дужках — середнє значення):

танки: 50 (56)

ББМ: 73 (107)

артсистеми: 265 (78)

РСЗВ: 10 (10)

засоби ППО: 7 (6)

літаки: 1 (4)

гелікоптери: 0 (4)

БПЛА: 166 (60)

ракети: 11 (18)

автотехніка: 163 (106)

спецтехніка: 20 (11)

Таким чином виходить, що безпілотних літальних апаратів та артилерійських систем супротивника ЗСУ знищили більше, ніж у середньому.

Також блогер Олександр Нойнець у своєму Telegram-каналі писав про ймовірний рекорд зі знищення техніки ворога.

"+48 одиниць арти на тиждень. Мені здається, це рекорд цієї війни. Можливо, це, в принципі, світовий рекорд, я не знаю, я не військовий історик, я навіть несправжній військовий", — написав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що аналітики Інституту вивчення війни сказали про втрати російських окупантів на фронті. Останнім часом, за їхніми даними, цифри значно зросли.