У Києві військовий із автомата розстріляв побратимів: ексклюзивні подробиці від "Телеграфа"

За цим фактом відкрито кримінальне провадження

У соціальних мережах поширюється інформація про страшну подію в Києві — військовий застрелив двох своїх побратимів. Обидва чоловіки, як стверджують, загинули на місці.

Спікер поліції Києва Юлія Гірдвіліс підтвердила у коментарі "Телеграфу", що такий інцидент справді був. За її словами, чоловіка вже затримали.

"Відкрито кримінальне провадження за ч.2 статті 115 Кримінального кодексу України. Чоловік затриманий. Встановлюються всі обставини та деталі. На цей момент це вся інформація", — зазначила Гірдвіліс.

Водночас "Телеграфу" зі своїх джерел стало відомо, що подія сталася в ніч на понеділок, 2 жовтня, а не перше, як стверджували в соцмережах.

Зазначимо, що у мережі пишуть, що на вулиці Лаврська між військовослужбовцем та його побратимами стався конфлікт, у ході якого він застрелив товаришів по службі з автомата Калашнікова. Після скоєння злочину чоловік спробував втекти, але незабаром його затримали співробітники поліції.

Також ЗМІ пишуть, що під час скоєння вбивства військовий міг перебувати у стані алкогольного сп’яніння. Однак ця інформація не підтверджена. Правоохоронці поки що не коментували цю деталь.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Одесі військовий звернувся до поліції й повідомив, що виявив вдома мертвими дружину та сина. Правоохоронці натомість заявили, що на тілах немає слідів насильницької смерті.