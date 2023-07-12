В Одесі військовий повідомив поліції, що вдома мертві дружина та син: "Телеграф" дізнався подробиці (фото 18+)

У мережі обговорюють одну версію подій

В Одесі, де вранці в одному з дворів знайшли розчленоване тіло, сталася ще одна страшна подія — чоловік знайшов мертвими у квартирі свою дружину та сина.

Інформація про це була опублікована в одному із місцевих Telegram-каналів.

Наголошується, що в інцидент трапився в будинку на вулиці Генерала Петрова. Вранці 12 липня до поліції звернувся військовослужбовець і повідомив, що його син та дружина мертві. Їхні тіла він виявив у квартирі.

У паблику пишуть, що одна з версій події, полягає в тому, що чоловік начебто самостійно вбив своїх рідних цієї ночі, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння. Варто додати, що це лише припущення у мережі. Офіційної інформації з цього приводу наразі немає.

До речі, у різних пабликах повідомляють різну інформацію про чоловіка. Одні пишуть, що він є майором, інші — що він лейтенант.

Як повідомила "Телеграфу" речник ГУ Нацполіції Одеської області Любов Гордієвська, поки що юридично рано говорити про вбивство.

"Там виявили два тіла без зовнішніх ознак насильницької смерті. Після розтину буде встановлено попередню причину смерті та попередню кваліфікацію. Поки нічого іншого сказати вам не можу. У нас ще немає причини смерті, ззовні немає ознак насильства. Це вся інформація, яка є на цей час", — зазначила вона.

Водночас у Нацполіції поки що не коментують інші деталі справи (посилаючись на таємницю слідства), зокрема і звання чоловіка, який викликав поліцію, а також версії трагедії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Київщині чоловік приревнував чоловіка, яка поїхала за кордон і спробував убити себе та своїх дітей, включивши газові конфорки. 16-річна дочка намагалася втекти, але батько почав бити її кулаками, а потім завдав ножових поранень, які стали смертельними.