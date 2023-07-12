В Одессе военный сообщил полиции, что дома мертвые жена и сын: "Телеграф" узнал подробности (фото 18+)

В сети обсуждают одну версию событий

В Одессе, где утром в одном из дворов нашли расчлененное тело, произошло еще одно страшное событие — мужчина нашел мертвыми в квартире свою супругу и сына.

Информация об этом была опубликована в одном из местных Telegram-каналов.

Отмечается, что в инцидент случился в доме по улице Генерала Петрова. Утром 12 июля в полицию обратился военнослужащий и сообщил, что его сын и жена мертвы. Их тела он обнаружил в квартире.

В паблике пишут, что одна из версий случившегося происшествия заключается в том, что мужчина самостоятельно убил своих родных этой ночью, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Стоит добавить, что это лишь предположение в сети. Официальной информации по данному поводу пока нет.

К слову, в разных пабликах сообщают разную информацию о мужчине. Одни пишут, что он является майором, а другие — что он лейтенант.

Как сообщила "Телеграфу" спикер ГУ Нацполиции Одесской области Любовь Гордиевская, пока юридически рано говорить об убийстве.

"Там обнаружили два тела без внешних признаков насильственной смерти. После вскрытия будет установлена предварительная причина смерти и предварительная квалификация. Пока ничего другого сказать вам не могу. У нас еще нет причины смерти, извне нет признаков насилия. Это вся информация, которая есть на данный момент", — отметила она.

Вместе с тем в Нацполиции пока не комментируют другие детали дела (ссылаясь на тайну следствия), в том числе и звание мужчины, вызвавшего полицию, а также версии трагедии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киевской области мужчина приревновал супруга, которая уехала за границу и попытался убить себя и своих детей, включив газовые конфорки. 16-летняя дочь пыталась сбежать, но отец стал избивать ее кулаками, а затем нанес ножевые ранения, ставшие смертельными.