В Киеве военный из автомата расстрелял побратимов: эксклюзивные подробности от "Телеграфа"

По данному факту открыто уголовное производство

В социальных сетях распространяется информация о жутком происшествии в Киеве — военный застрелил двух своих побратимов. Оба мужчины, как утверждается, погибли на месте.

Спикер полиции Киева Юлия Гирдвилис подтвердила в комментарии "Телеграфу", что такой инцидент действительно был. По ее словам, мужчина уже был задержан.

"Открыто уголовное производство по ч.2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Мужчина задержан. Устанавливаются все обстоятельства и детали. На данный момент это вся информация", — отметила Гирдвилис.

В то же время "Телеграфу" из собственных источников стало известно, что происшествие случилось в ночь на понедельник, 2 октября, а не 1-ое, как утверждали в соцсетях.

Отметим, что в сети пишут, что на улице Лаврская между военнослужащим и его побратимами случился конфликт, в ходе которого он застрелил товарищей по службе из автомата Калашникова. После совершения преступления мужчина попытался скрыться, но вскоре был задержан сотрудниками полиции.

Также СМИ пишут, что во время совершения убийства военный мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Однако эта информация не является подтвержденной. Правоохранители пока не комментировали эту деталь.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Одессе военный обратился в полиции и сообщил, что обнаружил дома мертвыми жену и сына. Правоохранители тем временем заявили, что на телах нет следов насильственной смерти.