Видео избиения мужчины в военкомате привело к резонансу в сети: что сделали с виновниками и как это объясняют военные

Военный угрожал закопать в лесу потерпевшего

В сети появилось видео, на котором мужчина в военной форме избивает руками и угрожает пистолетом гражданскому лицу в окружении еще нескольких военных и гражданских. Предварительно, инцидент произошел в ТЦК и СП города Самбор Львовской области.

Руководство Львовского областного ТЦК и СП отреагировало на видео и заявило, что начато служебное расследование. Причины инцидента пока неизвестны.

В описании к видео сообщалось, что, по данным ОО "Варта1", нескольких мужчин из Харькова задержали на границе, когда они пытались выехать незаконно из Украины. Их доставили в ТЦК города Самбор, где, по неподтвержденной информации, начали избивать.

На кадрах видно, что несколько мужчин сидят на раскладушках в отдельной комнате, в которой, по словам пострадавшего, их удерживают пять суток. Высокий и полный мужчина в военной футболке и штанах избивает рукой, в которой зажат пистолет, мужчину в синем спортивном костюме. При этом он оскорбляет его "тварью" и другими бранными словами, а также угрожает "вывести в багажнике в лес и прикопать".

Примечательно, что в комнате находилось еще как минимум двое военных, которые спокойно наблюдали за действиями коллеги. Когда у гражданского мужчины появилась кровь в области уха, то один из военных попросил позвать врача, а своему товарищу просто сказал "успокойся", но тот продолжил угрожать потерпевшему и пытался тянуть его к двери.

Также в сети появилось видеообращение самого избитого мужчины. Он представился Спокойным Вадимом Вадимовичем из города Харькова 25 января 1980 года рождения.

"Уже шестые сутки здесь (в ТЦК и СП — ред.) меня удерживают, неизвестно когда отпустят. Много не могу говорить, забрали телефон. В телефоне есть много видео, но он заблокированный у меня, и они его не вскроют. Я потом все предоставлю. Там есть с военными ссоры и тд. и тп.", — сказал мужчина в синем костюме на видео.

На следующем видео этот же мужчина стоит окровавленный на шее и груди и показывает стену в одной из комнат ТЦК СП, где их удерживают, со следами своей крови.

"Свидетельство того, что я здесь был. Кровь моя за табличкой, меня сегодня избили, весь в крови, стволом махали. Короче выручайте, убивают", — заявил он на видео.

В Львовском областном ТЦК и СП отреагировали на эти кадры и заявили, что все присутствующие на видео военные отстранены от служебных обязанностей. Но отметили, что причины инцидента неизвестны и в этом нужно разбираться.

"На видео видна часть происшествия, так что именно произошло в данной ситуации и что предшествовало действиям военнослужащих выясняется. На время служебной проверки данные военнослужащие отстранены от исполнения обязанностей до выяснения всех обстоятельств. Руководством Львовского областного ТЦК и СП назначена служебная проверка", — сказано в заявлении.

В сети эта ситуация вызвала волну негодования, однако некоторые предположили, что видео — часть российской ИПСО, чтобы дискредитировать армию в глазах украинцев.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в воинской части в Одесской области избили военнослужащего. Пострадавшего забрали в больницу с травмами головы, а делом занимается ГБР.