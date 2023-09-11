Офицер избил солдата, когда тот попросил не материться: суд вынес приговор

Обвиняемый искренне раскаялся в содеянном

Городской суд Ивано-Франковска по материалам дела ГБР вынес приговор офицеру, который в марте этого года набросился с кулаками на солдата срочной службы.

Его приговорили к 1,5 года содержания в дисциплинарном батальоне военнослужащих. Об этом в понедельник, 11 сентября, сообщили в Государственном бюро расследований.

"В середине апреля в сети Интернет появилось видео, на котором офицер нецензурно ругается и наносит телесные повреждения военнослужащему. К расследованию инцидента сразу приступили работники ГБР. Как выяснило следствие, офицер применил силу к подчиненному после того, как солдат сделал ему замечания по ненормативной лексике", — напомнили в ГБР.

В мае расследование было завершено, и обвинительный акт направили в суд. В ходе рассмотрения этого дела трибунал признал офицера виновным в превышении должностным лицом власти либо служебных возможностей, совершенных в условиях военного положения.

Отмечается, что обвиняемый искренне раскаялся в содеянном. Учитывая этот факт и факт того, что офицер привлекается к ответственности в первый раз, трибунал принял решение назначить ему 1,5 года содержания в дисциплинарном батальоне военнослужащих.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что инцидент случился между старшим лейтенантом, командиром дежурного подразделения по части 1241 Нацгвардии и солдатом срочной службы. Офицер нецензурно выражался в сторону своего подчиненного, а затем и вовсе принялся его бить.