Офіцер побив солдата, коли той попросив не матюкатися: суд виніс вирок

Обвинувачений щиро покаявся у скоєному

Міський суд Івано-Франківська за матеріалами справи ДБР ухвалив вирок офіцеру, який у березні цього року накинувся з кулаками на солдата строкової служби.

Його засудили до 1,5 року утримання у дисциплінарному батальйоні військовослужбовців. Про це у понеділок, 11 вересня, повідомили у Державному бюро розслідувань.

"У середині квітня в мережі Інтернет з’явилося відео, на якому офіцер нецензурно лається і завдає тілесних ушкоджень військовослужбовцю. До розслідування інциденту відразу приступили працівники ДБР. Як з’ясувало слідство, офіцер застосував силу до підлеглого після того, як солдат зробив йому зауваження щодо ненормативної лексики", — нагадали в ДБР.

У травні розслідування було завершено й обвинувальний акт направили до суду. У ході розгляду цієї справи суд визнав офіцера винним у перевищенні посадовцем влади або службових повноважень, скоєних в умовах воєнного стану.

Зазначається, що обвинувачений щиро покаявся у скоєному. З огляду на цей факт і факт того, що офіцер притягується до відповідальності вперше, суд ухвалив рішення призначити йому 1,5 року утримання у дисциплінарному батальйоні військовослужбовців.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що інцидент трапився між старшим лейтенантом, командиром чергового підрозділу за частиною 1241 року Нацгвардії та солдатом строкової служби. Офіцер нецензурно виражався у бік свого підлеглого, а потім узявся його бити.