Відео побиття чоловіка у військкоматі призвело до резонансу в мережі: що зробили з винуватцями та як це пояснюють військові

Військовий погрожував закопати у лісі потерпілого

У мережі з’явилося відео, на якому чоловік у військовій формі б’є руками та погрожує пістолетом цивільній особі в оточенні ще кількох військових та цивільних. Попередньо інцидент стався у ТЦК та СП міста Самбір Львівської області.

Керівництво Львівського обласного ТЦК та СП відреагувало на відео та заявило, що розпочато службове розслідування. Причини інциденту наразі невідомі.

В описі відео повідомлялося, що, за даними ГО "Варта1", кількох чоловіків з Харкова затримали на кордоні, коли вони намагалися виїхати незаконно з України. Їх доправили до ТЦК міста Самбір, де, за непідтвердженою інформацією, почали бити.

На кадрах видно, що кілька чоловіків сидять на розкладачках в окремій кімнаті, де, за словами постраждалого, їх утримують п’ять діб. Високий та повний чоловік у військовій футболці та штанах б’є рукою, в якій затиснутий пістолет, чоловіка у синьому спортивному костюмі. При цьому він ображає його "тварюкою" та іншими лайливими словами, а також погрожує "вивести в багажнику в ліс і прикопати".

Примітно, що в кімнаті було ще як мінімум двоє військових, які спокійно спостерігали за діями колеги. Коли у цивільного чоловіка з’явилася кров в області вуха, то один із військових попросив покликати лікаря, а своєму товаришеві просто сказав "заспокойся", але той продовжив погрожувати потерпілому та намагався тягнути його до дверей.

Також у мережі з’явилося відеозвернення самого побитого чоловіка. Він представився Спокійним Вадимом Вадимовичем із міста Харкова 25 січня 1980 року народження.

"Вже шосту добу тут (у ТЦК та СП — ред.) мене утримують, невідомо коли відпустять. Багато не можу говорити, забрали телефон. У телефоні є багато відео, але він заблокований у мене, і вони його не розкриють. Я потім усе надам. Там є з військовими сварки і тд. і тп." — сказав чоловік у синьому костюмі на відео.

На наступному відео цей же чоловік стоїть закривавлений на шиї та грудях та показує стіну в одній із кімнат ТЦК СП, де їх утримують, зі слідами своєї крові.

"Свідчення того, що я тут був. Кров моя за табличкою, мене сьогодні побили, весь у крові, стволом махали. Коротше рятуйте, вбивають", — заявив він на відео.

У Львівському обласному ТЦК та СП відреагували на ці кадри та заявили, що всіх присутніх на відео військових відсторонено від службових обов’язків. Але зауважили, що причини інциденту невідомі й в цьому треба розбиратися.

"На відео видно частину події, тож саме сталося в даній ситуації і що передувало діям військовослужбовців з’ясовується. На час службової перевірки дані військовослужбовці усунуті від виконання обов’язків до з’ясування всіх обставин. Керівництвом Львівського обласного ТЦК та СП призначено службову перевірку", — сказано в заяві.

У мережі ця ситуація викликала хвилю обурення, проте дехто припустив, що відео — частина російської ІПСО, щоб дискредитувати армію в очах українців.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у військовій частині на Одещині побили військовослужбовця. Потерпілого забрали до лікарні із травмами голови, а справою займається ДБР.