Пів села загинуло на поминках військового: останні новини про удар рф по кафе на Харківщині

На Заході назвали росію злом і заявили, що його треба неодмінно перемогти

З’явилися нові подробиці удару росіян по селі Гроза на Харківщині. Місцеві жителі поминали односельця, який загинув, захищаючи Україну.

Про це розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко. А голова ОВА Олег Синегубов оголосив триденну жалобу в регіоні. Станом на 20:00 розбір завалів на місці трагедії затверджено, повідомили у ДСНС України.

За словами Дмитра Чубенка, у селі останнім часом мешкало близько 100 осіб, хоча офіційно зареєстровано близько 300 осіб. На поминках військового у кафе була половина місцевих мешканців.

"Одним ударом убили майже половину села. Там (у кафе — ред.) був поминальний обід за військовим і справді, можливо, хтось із місцевих міг навести цю ракету, надати росіянам інформацію. Але хочу зазначити, що логіка ударів росіян взагалі не зрозуміла, бо у кафе були лише цивільні", – сказав він.

Речник прокуратури зазначив, що подібний удар вже був у місті Первомайськ Харківської області, коли ховали військовослужбовця. На прощання прийшли товариші по службі загиблого, і росіяни намагалися влучити, але вдарили далеко від місця.

Також Дмитро Чубенко додав, що удар був точний — ракета потрапила до центру будівлі, тому сказати про те, що окупанти цілилися в інше місце і просто промахнулися, не можна. Виходячи з точності удару, ворог міг використовувати крилату ракету, ймовірно, "Іскандер".

"І точність удару, і наслідки, адже від будівлі нічого не залишилося, навколо все зруйновано, говорять про те, що це щось дуже точне і з великою кількістю вибухівки всередині. Сила удару понівечила багато тіл і зараз йде підрахунок загиблих частинами тіл" ", — додав речник прокуратури.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що удар по селу Гроза став найкривавішим злочином росіян у регіоні з початку повномасштабної війни. У зв’язку з цим він оголосив 6, 7 та 8 жовтня днями жалоби.

Реакція світу

На удар по мирних жителів відреагували й Заході. Посол Великобританії в Україні Мартін Харріс заявив, що зло необхідно перемогти.

"З жахом дізнався новини про варварський обстріл росією села Гроза та загибель десятків мирних жителів. Мої щирі співчуття всім, хто втратив своїх близьких. Ми повинні перемогти це зло", — наголосив британський дипломат.

Посол Німеччини в Україні Мартін Єгер також відреагував на смерть мирних українців.

"Вбивство мирного населення є воєнним злочином. Те, що сталося сьогодні в селі Гроза, є грубим і нелюдським. Тільки росія несе відповідальність за цю різанину мирного населення. Винні мають бути притягнуті до відповідальності", — написав він.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що по селу в Куп’янському районі вдарили ракетою "Іскандер", кажуть у МВС. Правоохоронці вже шукають того, хто міг бути навідником удару.