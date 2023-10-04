Впізнали за кілька місяців: на фронті загинув відомий в Україні музикант

Молодому воїну було 29 років

У боях поблизу села Роботине на Запорізькому напрямі загинув український військовий та музикант Андрій Чепіль із позивним "Кріс". Трагедія сталася 28 червня під час виконання бойового завдання зі штурму ворожої позиції.

Про це повідомили на сторінці української скаутської організації "Пласт" у Facebook. Захисник належав до "Пласту" з 2001 року, разом зі старшим братом Віталієм та молодшим Орестом.

"Музикант. Саксофоніст та вокаліст. Проходив строкову службу у військовому оркестрі почесної варти при президентському полку. Учасник кавер гуртів "Frisson Band", "Smerichka". Трембітар у фольк-рок гурті "КОРАЛЛІ". Восени 2021 р. одружився з музиканткою Богданою Кінаш", — йдеться у повідомленні.

Андрій Чепіль із дружиною. Фото — Facebook

Після початку повномасштабного вторгнення чоловіка мобілізували. Він брав участь у боях на Харківщині, біля Ізюму та Куп’янська, як кулеметник в одному із підрозділів ЗСУ. Потім з власної ініціативи перевівся до 47-ї окремої механізованої бригади "Магура".

Фото — Facebook

"Брав участь у спеціалізованих військових навчаннях у Німеччині, де набував навичок роботи на бойовій машині Бредлі. Був головним сержантом взводу, командиром бойової машини та виконував обов’язки командира взводу", — розповіли у "Пласті".

Чепіль загинув 28 червня на Запорізькому напрямі разом із трьома своїми побратимами. Другій групі не вдалося забрати одразу тіла загиблих через щільний вогонь. Це вдалося зробити лише через чотири тижні. Тоді лінія зіткнення відсунулась убік. Ризикуючи життям, бойові побратими забрали з поля бою останки тіл. Їх передали на ДНК експертизу наприкінці липня.

"Після цього понад два місяці тривали процедури щодо встановлення результатів генетичної експертизи та експертизи збігу ДНК, які остаточно визначили останки тіла Андрія", — пояснили в "Пласті".

Фото — Facebook

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на фронті загинув лейтенант Андрій Добровольський. Йому просять надати посмертно звання Героя України.