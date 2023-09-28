Завдяки йому втримали Новоєгорівку: український воїн прикрив побратимів ціною свого життя

У загиблого воїна залишилося четверо дочок

Українському військовому, старшому лейтенанту Добровольському Андрію Анатолійовичу, хоробрий вчинок якого дозволив захисникам утримати населений пункт Новоєгорівка, просять присвоїти посмертне звання Героя України. Воїн віддав своє життя, прикриваючи побратимів під час бойового завдання.

На сайті президента було опубліковано текст петиції, в якому дружина бійця звертається до глави держави Володимира Зеленського з проханням надати Андрію Добровольському звання Героя посмертно. Зазначається, що чоловік трагічно загинув 5 вересня 2023 року в н.п. Новоєгорівка Луганської області.

"Під час пекла – артилерійського ворожого обстрілу, в якому опинився його підрозділ, – він не думав про загибель, а мужньо прикривав побратимів, щоб виконати поставлене завдання – утримати населений пункт Новоєгорівка Луганської області та зберегти життя бійців. Ціною власного життя завдання було виконане", — йдеться у петиції.

Внаслідок правильно прийнятого рішення цей населений пункт було утримано, завдяки йому вижили побратими, які за допомогою прикриття виконали поставлене завдання.

Добровольський отримав мінно-вибухову травму несумісну із життям, внаслідок артилерійського обстрілу ворога. Дружина воїна зазначила, що він дуже любив життя і мріяв, щоби четверо його дочок жили у вільній країні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що під час евакуації постраждалих у Запорізькій області загинув 28-річний Андрій Гусак із Дніпра — боєць із 47 ОМБр "Магура". Хлопцю просять присвоїти звання Героя України посмертно.