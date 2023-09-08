З підбитих залишків: росіяни створюють "ударний" кулак на одному з напрямків фронту

Загарбники намагаються прорвати оборону тактикою "м’ясного" штурму

Російські окупанти на Куп’янському напрямі формують так званий "ударний кулак". Це відбувається неподалік населеного пункту Новоєгорівка, який на цей час є одним з епіцентрів бойових дій.

Про це розповів керівник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону. За його словами, загарбники постійно влаштовують диверсії та провокації.

"Росіяни продовжують готувати свої штурмові підрозділи, щоб прорвати нашу оборону на Лімано-Куп’янському напрямку. Вони постійно намагаються влаштовувати якісь провокації, диверсії. Постійно ведеться дуже інтенсивний обстріл наших захисників", — розповів він.

Ілля Євлаш наголосив, що російські окупанти намагаються збирати зведені підрозділи та залучають до ведення бою буквально всіх, кого тільки можливо.

"Це залишки, скажімо так, недобитих підрозділів, раніше вже розбили Сили оборони. Зараз наша розвідка зауважує, що вони формують їх із різних таких залишків. Також залучають уже до ведення бойових дій усіх, кого можливо. Тільки у них поповнення не відбувається так, як раніше", — розповів Євлаш.

Він додав, що тактика "м’ясних" штурмів присутня у військах Росії ще з часів Другої світової війни. Вони наступають за рахунок живої сили та кидають велику кількість своєї техніки.

"Також фіксуємо, що на Лимано-Куп’янському напрямку у них досить великі проблеми з технікою. Вже намагаються моделювати якісь нові зразки. У них справді є проблеми та вони продовжують такою тактикою просування вперед великими кількостями застосовувати, кидати всіх на м’ясо та в горнило війни", — підсумував Євлаш.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українські військові мають черговий успіх на фронті. Вони закріплюються на позиціях на південь від Роботине і на захід від Вербового.