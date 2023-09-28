Благодаря ему удержали Новоегоровку: украинский воин прикрыл побратимов ценой своей жизни

У погибшего воина осталось четверо дочерей

Украинскому военному, старшему лейтенанту Добровольскому Андрею Анатольевичу, храбрый поступок которого позволил защитникам удержать населенный пункт Новоегоровка, просят присвоить посмертно звание Героя Украины. Воин отдал свою жизнь, прикрывая побратимов во время боевого задания.

На сайте президента был опубликован текст петиции, в котором супруга бойца обращается к главе государства Владимиру Зеленскому с просьбой присвоить Андрею Добровольскому звание Героя посмертно. Отмечается, что мужчина трагически погиб 5 сентября 2023 в н.п. Новоегоровка Луганской области.

"Во время ада – артиллерийского вражеского обстрела, в котором оказалось его подразделение, – он не думал о гибели, а мужественно прикрывал побратимов, чтобы выполнить поставленную задачу – удержать населенный пункт Новоегоровка Луганской области и сохранить жизнь бойцов. Ценой собственной жизни задача была выполнена", — говорится в петиции.

В результате правильно принятого решения этот населенный пункт был удержан, благодаря ему выжили побратимы, которые с помощью прикрытия выполнили поставленную задачу.

Добровольский получил минно-взрывную травму несовместимую с жизнью, в результате артиллерийского обстрела врага. Супруга воина отметила, что он очень любил жизнь и мечтал, чтобы четверо его дочерей жили в свободной стране.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что при эвакуации пострадавших в Запорожской области погиб 28-летний Андрей Гусак из Днепра — боец из 47 ОМБр "Магура". Парню просят присвоить звание Героя Украины посмертно.