Потерял жизнь, спасая раненых: у Зеленского просят дать звание Героя погибшему "Рыцарю"

Парень был наводчиком-оператором на БМ Bradley

Украина каждый день теряет на фронте своих защитников и защитниц. Среди них и Андрей Гусак из Днепра — боец из 47 ОМБр "Магура". Ему навсегда 28 лет – сердце юноши остановилось 7 июля 2023 года после тяжелых ранений. Их он получил при эвакуации пострадавших в Запорожской области.

На сайте президента Украины создана петиция с просьбой поддержать присвоение Андрею звания Героя Украины. В нем указано, что парень был юристом, помощником адвоката и увлекался воркаутом. Он мог не идти в ряды ВСУ, ведь в 2014 году его сочли непригодным и сняли с учета. Однако полномасштабное вторжение повлияло на Андрея. Он ушел добровольцем. Его позывной — "Рыцарь".

Парень прошел курс базовой подготовки в Латвии, учился в Германии на наводчика-оператора боевой машины пехоты M2 Bradley. В Графенвере (Германия) получил от старшего военного советника главы Объединенного комитета начальника штабов (SEAC) армии США Раймона Колон-Лопеса особенный знак за превышение ожиданий.

Юношу вспоминают как жизнерадостного и улыбающегося

Андрей выполнял боевые задания на Запорожском направлении в качестве наводчика-оператора экипажа М2 Bradley. В начале июля во время эвакуации раненых с поля боя получил тяжелые ранения — травму от взрыва, травматическую ампутацию обеих стоп и прочее. Несмотря на это, Андрей не переставал ободрять всех вокруг и боролся за жизнь. Но тело не выдержало, несмотря на все усилия медиков.

"За последний год, находясь на службе в 47 отдельной штурмовой, он превратился из юноши в молодого, красивого, мужественного красавца, изысканного, уверенного, настоящего мужчину! Не просто так у него был позывный — Рыцарь! Он таким и был на самом деле", — пишет знакомая матери юноши Галина.

Ранее "Телеграф" рассказывал о гибели отца трех дочерей с Тернопольщины. Он также ушел добровольцем на фронт.