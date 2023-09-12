Пошел на войну добровольцем: на войне погиб отец троих дочерей с Тернопольщины

Он работал строителем и имел золотые руки

Каждый день свои жизни за Украину отдают ее защитники — на фронте погиб боец из села Залесцы Шумской общины Тернопольской области Леонид Навроцкий. В первые дни полномасштабного вторжения он добровольно пошел защищать родную землю.

О его гибели в Facebook сообщил глава Шумской общины Вадим Боярский. У воина осталось три дочери.

"Погиб отважный воин, настоящий патриот, который с первых дней войны добровольцем пошел в военкомат, чтобы приобщиться к защите родной земли, своего дома и близких людей! Погиб хороший семьянин, заботливый муж и папа для трех дочерей", — написал он.

Воину было 56 лет

Леонид Навроцкий родился в 1967 году. Он работал строителем и имел золотые руки. Односельчане вспоминают мужчину как доброго и искреннего человека, который всегда был готов прийти на помощь.

"На небо отошел еще один Герой, искренне любивший Украину и боровшийся за нее до последнего вздоха. Выражаем искренние слова соболезнования родным и друзьям погибшего. Вечная Память и уважение Герою", — сказано в некрологе.

Как сообщал "Телеграф", в Донецкой области во время выполнения боевой задачи погиб житель Винницы Сергей Ярмоленко. До полномасштабного вторжения он занимался адвокатской деятельностью. Также Сергей был координатором направления международного сотрудничества Экспертного комитета по развитию сферы Искусственного Интеллекта при Министерстве цифровой трансформации.