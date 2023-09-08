В бою с оккупантами погиб известный украинский политтехнолог (фото)

Воин пал во время выполнения боевого задания

В Украине продолжается полномасштабная война с россией, которая ежедневно уносит жизни наших сограждан. Трагическая новость пришла и в семью известного политтехнолога Евгения Шаяна.

Об этом сообщили бывший нардеп Олег Ляшко и пресс-служба Комитета избирателей Украины, в котором много лет работал герой. Сообщается, что воин пал во время выполнения боевого задания на фронте.

Известно, что Шаян был известным политтехнологом и аналитиком, в чем и преуспел. Но несмотря на карьеру в начале полномасштабного вторжения мужчина взял в руки оружие и пошел защищать Украину на фронт от российских оккупантов.

"Нам тебя очень не будет хватать, Друг… Вечная и светлая память", — пишут коллеги погибшего.

"Погиб талантливый Евгений Шаян. Вечная память, друг!", — говорит Олег Ляшко.

Напомним, что Шаян был достаточно авторитетным экспертом и давал комментарии в качестве него различным медиа. "Телеграфу" в начале полномасштабного вторжения герой давал целое интервью. В нем он, в частности, рассказал, почему попал на передовую лишь с третьей попытки, какую задачу выполняет на "нуле", а также каким видит врага. Прочитать его вы можете, перейдя по ссылке.

"Телеграф" выражает искренние соболезнования семье героя.

Напомним, ранее мы писали о том, что на войне погиб украинский легкоатлет Юрий Мочульский.