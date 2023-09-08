В бою с оккупантами погиб известный украинский политтехнолог (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 748
Воин пал во время выполнения боевого задания
В Украине продолжается полномасштабная война с россией, которая ежедневно уносит жизни наших сограждан. Трагическая новость пришла и в семью известного политтехнолога Евгения Шаяна.
Об этом сообщили бывший нардеп Олег Ляшко и пресс-служба Комитета избирателей Украины, в котором много лет работал герой. Сообщается, что воин пал во время выполнения боевого задания на фронте.
Известно, что Шаян был известным политтехнологом и аналитиком, в чем и преуспел. Но несмотря на карьеру в начале полномасштабного вторжения мужчина взял в руки оружие и пошел защищать Украину на фронт от российских оккупантов.
"Нам тебя очень не будет хватать, Друг… Вечная и светлая память", — пишут коллеги погибшего.
"Погиб талантливый Евгений Шаян. Вечная память, друг!", — говорит Олег Ляшко.
Напомним, что Шаян был достаточно авторитетным экспертом и давал комментарии в качестве него различным медиа. "Телеграфу" в начале полномасштабного вторжения герой давал целое интервью. В нем он, в частности, рассказал, почему попал на передовую лишь с третьей попытки, какую задачу выполняет на "нуле", а также каким видит врага. Прочитать его вы можете, перейдя по ссылке.
"Телеграф" выражает искренние соболезнования семье героя.
Напомним, ранее мы писали о том, что на войне погиб украинский легкоатлет Юрий Мочульский.