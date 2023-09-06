Вернулся из-за границы защищать Родину: на войне погиб украинский легкоатлет

Спортсмен служил в 103-й отдельной бригаде Сил территориальной обороны ВСУ

Во время штурма позиций российскими оккупантами погиб украинский легкоатлет Юрий Мочульский. Уроженцу Львовской области было 28 лет.

О трагедии сообщил его брат Дмитрий Демьянюк. По его словам, ранее Мочульский уже получал ранение на фронте, но после восстановления вернулся на передовую.

"Мой первый отпуск был на твою свадьбу… Я был так рад этому… Радовался тебе. На второй отпуск навещал тебя с ранением в госпитале в Ровно… После этого ты не списался… Ты пошел в "Азов". А теперь я снова в отпуске буду уже на твоих похоронах… Невыносимая боль", – написал Демьянюк.

По информации "Обозревателя", Мочульский профессионально занимался бегом на длинные дистанции. Он вернулся в Украину после того, как россия начала кровавую войну. С первых дней вторжения он служил в 103-й отдельной бригаде Сил территориальной обороны ВСУ.

Также смерть защитника Украины подтвердила и его супруга Татьяна.

"Я никогда не могла подумать, что это все будет о нас… Мы столько всего планировали. У нас должна была быть вся жизнь впереди. Но теперь нет, и я не знаю как жить дальше, и даже не хочу жить без тебя. Ты знал, я всегда тебе говорила по миллион раз "моя жизнь без тебя не существует" или же "ты всю мою жизнь". Потому что так и есть, я просто хочу быть рядом с тобой любимый!" — написала она.

Ранее "Телеграф" писал о том, что на войне погиб 19-летний спортсмен из Харьковской области.