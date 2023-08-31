Спасал жизнь побратимов: 19-летний спортсмен из Харьковщины положил жизнь за Украину

Совершеннолетие юноша встретил в первый день вторжения

Украина каждый день теряет своих сыновей и дочерей в борьбе с российскими захватчиками. Среди погибших защитников совсем молодые люди. Так, Всеволоду Татькову из Харькова было всего 19 лет, когда его жизнь оборвалась при спасении жизни побратимов на Бахмутском направлении в июле 2023 года. Кроме того, что юноша пошел добровольцем защищать государство, он был известен в области как спортсмен и студент НТУ "ХПИ".

В Харьковском политехе Всеволод проучился только полгода на кафедре деталей машин и гидропневмосистем. 24 февраля 2022 года парень должен был праздновать свое 18-летие и началось российское вторжение. Юноша сразу встал в ряды терробороны Харькова, помогал ликвидировать последствия попадания ракеты по Харьковской ОГА.

Пройдя обучение, стал в ряды спецподразделения "Kraken". Участвовал в освободительной операции в Харьковской области, в частности в штурме и освобождении Русской Лозовой, в операциях по освобождению Купянска, Балаклеи и других населенных пунктов.

В Донецкую область прибыл уже как боевой медик команды эвакуации, неоднократно спасал жизнь побратимам, рассказывает его отец. Погиб парень 4 июля 2023 года от взрывных травм, полученных при эвакуации раненых возле села Берховка на Бахмутском направлении. "Командир подразделения и побратимы мужественно несли на своих плечах тяжело раненого Всеволода (Шефа) почти 6 км до машины скорой помощи, которая попала под обстрел российских войск по дороге к спасению. Тяжелые обстоятельства, времени было мало", — пишет отец в петиции о присвоении посмертного звания Герой Украины.

Всеволод Татьков в день вторжения должен был праздновать день рождения

Кроме своих подвигов на ниве защиты Украины, Всеволод был известен благодаря ловкой игре в водное поло, был игроком команды Харьковщины и кандидатом в мастера спорта. Парень был в семье единственным сыном.

Ранее "Телеграф" рассказывал историю погибшего 21-летнего аэроразведчика, участвовавшего в освобождении Черниговщины. Парень тоже пошел добровольцем.