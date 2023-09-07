На войне погиб брат футболиста сборной Украины

Герой погиб во время выполнения боевого задания

На войне против российских оккупантов погиб брат защитника сборной Украины и киевского "Динамо" Александра Тымчика Юрий Дятлюк. Ранее стало известно о гибели на фронте кузена футболиста Бело-синих.

34-летний Юрий погиб 3 августа 2023 года в результате артиллерийских обстрелов врага вблизи населенного пункта Марьинка (Донецкая область). Об этом сообщает пресс-служба Винницкого Национального Технического Университета, выпускником котором был Дятлюк. Юрий закончил Факультет менеджмента и информационной безопасности.

Дятлюк был старшим сапером инженерно-саперного взвода аэромобильного батальона. До полномасштабного вторжения рф он был связан з футболом — был капитаном винницкого минифутбольного клуба "Химик".

Добавим, что во время пресс-конференции перед ответной игрой с "Арисом" в Лиге конференций главный тренер "Динамо" Мирча Луческу упомянул о смерти родственника одного из игроков киевлян, правда, обошелся тогда без имен. Теперь стало понятно, что речь шла о брате Тымчика. Александр опубликовал фото в Instagram, почтив память брата.

Александр Тымчик с братом Юрием Дятлюком

У погибшего воина остались двое маленьких детей. Жена Дятлюка Ольга на сайте президента Украины создала петицию, с просьбой присвоить ее мужу звание Героя Украины посмертно.

Ране сообщалось, что 12 июля в бою с российскими оккупантами погиб давний болельщик киевского "Динамо" Николай Кузнецов.

Напомним, на фронте погиб один из лидеров фанатского движения "Динамо", болельщик Бело-синих Максим "Регбист" Яловцов.