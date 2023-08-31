На фронте погиб 20-летний фанат "Динамо"

Болельщик киевского клуба отдал жизнь за Украину

На войне против российских захватчиков погиб фанат "Динамо" Игорь Марковкин. В июле в бою с оккупантами не стало давнего болельщика Бело-синих Николая Кузнецова.

О смерти Игоря сообщила пресс-служба киевского клуба в Facebook. В "Динамо" отметили, что с линии фронта, где отважные украинцы защищают родные земли от нашествия русского мира, каждый день приходят трагические новости.

Очередной жертвой полномасштабного вторжения рф в Украину стал 20-летний фанат "Динамо" Игорь Марковкин с позывным "Коваль". Он воевал в составе 3-й отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) и с честью пошел на последнее в его жизни боевое задание, пав Героем.

"ФК "Динамо" (Киев) выражает глубокую грусть по поводу гибели "Коваля" и искренние соболезнования родным и близким Игоря Марковкина. Навсегда в строю", — гласит сообщение "Динамо".

Напомним, под Бахмутом (Донецкая область) погиб воин Максим Максименко, который был болельщиком киевского "Динамо". В июне на войне против российских оккупантов жизнь за Украину отдал болельщик Бело-синих Максим "Кинжал" Бурдусь.