Выполнял боевое задание под Бахмутом: на фронте погиб фанат "Динамо"

Воин активно участвовал в жизни динамовских трибун

12 июля в бою с российскими оккупантами погиб давний болельщик киевского "Динамо" Николай Кузнецов. В июне стало известно о гибели на фронте фаната "динамовцев" по прозвищу "Кинжал".

О смерти Героя сообщила пресс-служба Бело-синих в Facebook. Николай, которого в фанатских кругах все знали как "Кузя", погиб при выполнении боевого задания под Бахмутом (Донецкая область).

"Кузя" в прошлом был представителем коллектива "Солянка БС" и активно участвовал в жизни динамовской трибуны. Николай защищал Украину от захватчиков в составе 3 ОШБр.

"Трагические известия продолжают поступать с горячих направлений фронта, где наши отважные герои защищают родные земли от жестоких российских захватчиков. В бою с врагом 12 июля погиб давний болельщик "Динамо" Николай Кузнецов, которого в фанатских кругах все знают как Кузя. Вечная память герою, навсегда в строю!" — гласит сообщение "Динамо".

Напомним, под Бахмутом погиб воин Максим Максименко, который был фанатом киевского "Динамо".

Ранее сообщалось, что на фронте захватчики убили брата футболиста Бело-синих и сборной Украины.